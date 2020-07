Se cansó: Miguel Herrera le contestó a todos sus detractores

Es sabido que ser protagonista en uno de los equipos más importantes del país tiene consecuencias: las incansables críticas. Hagas lo que hagas, siempre alguien querrá tirar abajo tu trabajo. Eso es lo que le sucede muchas veces a Miguel Herrera, quien tuvo el coraje para hacerse cargo de la dirección técnica del Club América desde julio de 2017.

El Piojo, a pesar de haber conseguido grandes resultados como DT Azulcrema, es fuertemente tundido por aficionados de la institución y hasta por leyendas de la misma. Uno de los casos que más se repite es el de Antonio Carlos Santos, quien no comparte la misma visión de juego que Herrera.

El Piojo le dejó un recado a las leyendas del América que lo critican (JAM Media)

Este último, en una entretenida entrevista con Línea de 4 en TUDN, le dejó un mensaje a todos sus detractores: "Si va a llegar (a dirigir al América uno de sus críticos) qué bueno, ojalá llegue algún día por su capacidad, por lo que hizo anteriormente con el club".

"Qué bueno que se le dé la oportunidad. Pero hablando así menos se le va a dar la oportunidad. Para llegar a entrenar a un equipo tienes que tener logros. Yo no llegué al América saliendo de jugador. Tuve que trabajar y hacer las cosas lo mejor posible en otros lados para poder llegar a esta institución", aclaró el técnico mundialista.

"Me ocupa que el equipo juegue bien, que gane. Porque el único que me puede echar es el dueño del club. Voy a intentar durar muchísimos años. Ya llevo cinco años dirigiendo al América con resultados, siempre llegando a semifinales, porque si ven los números, las estadísticas es lo que tiene que hablar. Lo demás criticable o no, somos figuras públicas, les puede gustar a unos y a otros no, pueden criticarme unos más que otros pero aquí estoy tratando de dar los mejores resultados. Si no eres campeón en este club, es fracaso", sentenció Miguel Herrera.

Lee También