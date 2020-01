Ultimátum para Siboldi: le dan tiempo hasta la jornada 5 para enderezar el rumbo

“Duele que hablen mal de uno, que digan que no sirvo, que no estoy preparado. Me vale lo que puedan decir, yo se lo que soy. Si yo soy el problema, doy un paso al costado. Pero si puedo darles los logros que tuve lo voy a dar hasta el máximo”.



Robert Dante Siboldi#CruzAzul pic.twitter.com/fyWCyzv1Hy