Chicharito Hernández se prepara en un estacionamiento para su revancha en Los Angeles Galaxy

Es evidente que no fue buena la reciente temporada de Javier Hernández con Los Angeles Galaxy, ya que los angelinos no pudieron ingresar a los Playoffs de la MLS de los Estados Unidos y no contaron con un buen nivel físico ni futbolístico del atacante mexicano.

Chicharito reconoció públicamente que no estuvo en buena forma y también aseguró que trabajará duro para recuperar su nivel, y poner a los Galácticos otra vez en los primeros planos del futbol estadounidense, de acuerdo a las expectativas sobre él y la relevancia de la institución de la costa oeste.

En ese marco, Hernández Balcázar compartió en su cuenta oficial de Instagram un peculiar video en donde se lo ve realizando trabajo físico en un estacionamiento.

���� ‘CHICHARITO’ ¡YA SE PREPARA PARA LO QUE VIENE!



��️♂️ El delantero mexicano del #LAGalaxy no quiere esperar más y comienza a trabajar para la próxima temporada de #MLS.



❤️ si crees que vendrá llena de goles.



(Vía | Stories | CH14_) pic.twitter.com/ImlTh9oj67 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 15, 2020

En una temporada irregular marcada por los problemas físicos y futbolísticos, Chicharo disputó 12 partidos (7 como titular), dentro de los cuales convirtió solo 2 tantos, una marca que sin dudas no satisface al mexicano ni a la afición.

CHICHARITO ESTÁ DE REGRESO: gol del mexicano en LA Galaxy y festejo a lo LeBron James para el 1-0 ante Seattle Sounders en la #MLSxESPN. pic.twitter.com/a1h3K9wtIc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2020

Los Angeles Galaxy finalizó en la 10° posición de la Conferencia Oeste de la MLS, con 22 unidades en 22 partidos disputados, quedando tempranamente eliminado de la Liga de los Estados Unidos, donde no podrá disputar la fase final.



Lee También