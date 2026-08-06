Portland Timbers vs. Puebla por la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE el debut

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre Portland Timbers y Puebla, por la Leagues Cup 2026.

Portland Timbers y Puebla se enfrentan este jueves 6 de agosto por la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Providence Park de Portland, Oregon, con capacidad para 25.518 espectadores. Es el último de los seis partidos de la jornada.

El equipo de Martí Cifuentes llega con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, incluidos dos triunfos sobre Seattle Sounders, y tiene en Kevin Kelsy a su goleador con 9 tantos. Puebla, con Gerardo Espinoza como técnico, empató 1-1 con Chivas en su último compromiso y pierde por lesión al delantero Ignacio Maestro Puch.

Portland Timbers vs. Puebla, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La Leagues Cup 2026 se transmite de manera íntegra por Apple TV en más de cien países, con relato en español. Es la primera edición en la que no hace falta contratar el MLS Season Pass por separado: Apple discontinuó ese complemento después de la temporada 2025 y los partidos quedaron incluidos en la suscripción estándar de la plataforma.

En Estados Unidos, además, una selección de partidos se emite en inglés por FOX y FS1, y en español por Univision, TUDN y UniMás. En México, Imagen Televisión y las señales de TelevisaUnivision reparten un grupo de encuentros de la fase de liga.

A qué hora juegan Portland Timbers vs. Puebla, país por país

El partido comienza a las 22:30 del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio según el país:

Argentina: 23:30 horas

23:30 horas Bolivia: 22:30 horas

22:30 horas Brasil: 23:30 horas

23:30 horas Chile: 22:30 horas

22:30 horas Colombia: 21:30 horas

21:30 horas Ecuador: 21:30 horas

21:30 horas Estados Unidos (Central): 21:30 horas

21:30 horas Estados Unidos (Este): 22:30 horas

22:30 horas Estados Unidos (Montaña): 20:30 horas

20:30 horas Estados Unidos (Pacífico): 19:30 horas

19:30 horas México: 20:30 horas

20:30 horas Paraguay: 23:30 horas

23:30 horas Perú: 21:30 horas

21:30 horas Uruguay: 23:30 horas

23:30 horas Venezuela: 22:30 horas

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Cómo se juega la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 reúne a 36 equipos: 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. Cada club disputa tres encuentros en la fase de liga, que se juega entre el 4 y el 13 de agosto, y los ocho mejores avanzan a la ronda de eliminación directa.