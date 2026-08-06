Portland Timbers vs. Puebla por la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE el debut

Portland Timbers y Puebla se enfrentan este jueves 6 de agosto por la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Providence Park de Portland, Oregon, con capacidad para 25.518 espectadores. Es el último de los seis partidos de la jornada.
El equipo de Martí Cifuentes llega con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, incluidos dos triunfos sobre Seattle Sounders, y tiene en Kevin Kelsy a su goleador con 9 tantos. Puebla, con Gerardo Espinoza como técnico, empató 1-1 con Chivas en su último compromiso y pierde por lesión al delantero Ignacio Maestro Puch.
Portland Timbers vs. Puebla, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
La Leagues Cup 2026 se transmite de manera íntegra por Apple TV en más de cien países, con relato en español. Es la primera edición en la que no hace falta contratar el MLS Season Pass por separado: Apple discontinuó ese complemento después de la temporada 2025 y los partidos quedaron incluidos en la suscripción estándar de la plataforma.
En Estados Unidos, además, una selección de partidos se emite en inglés por FOX y FS1, y en español por Univision, TUDN y UniMás. En México, Imagen Televisión y las señales de TelevisaUnivision reparten un grupo de encuentros de la fase de liga.
A qué hora juegan Portland Timbers vs. Puebla, país por país
El partido comienza a las 22:30 del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio según el país:
- Argentina: 23:30 horas
- Bolivia: 22:30 horas
- Brasil: 23:30 horas
- Chile: 22:30 horas
- Colombia: 21:30 horas
- Ecuador: 21:30 horas
- Estados Unidos (Central): 21:30 horas
- Estados Unidos (Este): 22:30 horas
- Estados Unidos (Montaña): 20:30 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 19:30 horas
- México: 20:30 horas
- Paraguay: 23:30 horas
- Perú: 21:30 horas
- Uruguay: 23:30 horas
- Venezuela: 22:30 horas
Cómo se juega la Leagues Cup 2026
La Leagues Cup 2026 reúne a 36 equipos: 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. Cada club disputa tres encuentros en la fase de liga, que se juega entre el 4 y el 13 de agosto, y los ocho mejores avanzan a la ronda de eliminación directa.
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