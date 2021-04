VER EN USA LAFC vs. Seattle Sounders EN VIVO: Entérate sobre las cuotas, los pronósticos, cuándo y dónde ver el partido por MLS 2021

Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders EN VIVO ONLINE se enfrenterán este sábado 24 de abril por partido de la jornada 2 de Major League Soccer (MLS) 2021. desde el Mercedez-Benz Stadium. El partido será emitido por ESPN en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

Seattle Sounders, tras vencer a Minnesota United, esta enfocado en seguir siendo el equipo que frena todas las esperanzas de LAFC de conseguir el título de la MLS en los últimos años: lo eliminó en las semifinales del 2019 y en los octavos de final del 2020. La pregunta es si en este 2021, también lo alejaran de llegar a las finales o LAFC rompera esta mala racha.

LAFC, por su parte, llega triunfante a este encuentro tras vencer Austin FC con dos tantos a cero a favor de Los Angeles gracias a los goles de Corey Baird y José Cifuentes. Su única debilidad sería el desempeño de Carlos Vela tras el poco entrenamiento que tuvo con su equipo y el error de su DT que lo sacó de la cancha en el anterior partido.

Cuándo y a qué hora juega LAFC vs. Seattle Sounders EN VIVO en USA

LAFC vs. Seattle Sounders EN VIVO se dará este 24 de abril a las 15:00 hs (PT) / 18:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Banc of California Stadium.

Día: 24 de abril

Lugar: Banc of California Stadium

Horario por país LAFC vs. Seattle Sounders

Estados Unidos: 15:00 hs (PT) / 18:00 hs (ET)

México: 17:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:0 horas

Chile: 19:0 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Dónde ver LAFC vs. Seattle Sounders en EE.UU.

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN, SiriusXM FCArgentina: ESPN Play Sur

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Bolivia: ESPN Play Sur

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN Caribbean, ESPN Norte, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: ESPN Play Sur

Granada: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Haití: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Honduras: ESPN Norte, ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Internacional: Bet365

Nicaragua: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Reino Unido: FreeSports TV UK

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

LAFC vs. Seattle Sounders pronósticos en USA:

LAFC es el equipo con mayor probabilidad de ganar según las casas de apuestas en Estados Unidos en este partido por la temporada MLS 2021. Lo interesante de las cuotas establecidas en este partido son lo estimado a favor de Seattle Sounders y el empate: ambos cuentan con la misma cifra. Por lo cual, se puede deducir que Seatle no tendrá un partido cómodo y que va a necesitar mucha concentración para revertir estas probabilidades.

Resultados Cuota Seattle Sounders +280 Empate +280 LAFC -130

*Cuotas cortesía de FanDuel.

