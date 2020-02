En Barcelona Sporting Club se viven horas muy alegres luego de la contundente goleada por 4-0 proporcionada a Sporting Cristal, en el marco de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, en el conjunto más popular de Ecuador todavía hay que resolver algunas cuestiones y eso lo tiene muy claro Carlos Alfaro Moreno, su presidente.

Entre otras cosas, el máximo mandatario del elenco de la ciudad de Guayaquil se refirió al futuro de tres futbolistas puntuales: Christian Alemán, Michael Arroyo y Sebastián Pérez.

"Alemán ha tenido una buena pretemporada y una buena predisposición que nos ha dicho el cuerpo técnico. Él quiere quedarse y tiene contrato con Barcelona", comenzó afirmando en diálogo con 'Radio Huancavilca.

"Con Arroyo hubo una suspensión y situaciones de no cumplimiento con el jugador en la parte económica. Destrabando todo esto, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera matarse por esta camiseta y va también para Arroyo", continuó.

"Pérez no se ha presentado a entrenar y eso dice que no quiere nada con Barcelona. Nos enteramos por la relación con Riquelme que el contrato con Pérez era hasta mitad de año pero no tuvimos la documentación", finalizó.

