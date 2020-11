Peter Arévalo revela el nombre del DT que busca contratar el Fondo Blanquiazul

Alianza Lima busca técnico para la temporada, debido a que bajo la dirección de Daniel Ahmed, el equipo no mejoró en el futbolístico. Según información del periodista Peter Arévalo, tres de los seis integrantes del Fondo Blanquiazul tienen como opción a Juan Reynoso.

"Si Juan Reynoso acepta o no, es otra cosa, pero ya está en los planes de 3 de los 6 socios del Fondo Blanquiazul, que ya no quiere dar ventajas y no quiere experimentar más".

Juan Reynoso fue exjugador de Alianza Lima y capitán de la selección peruana. Empezó su carrera como técnico con Bolognesi el 2007 y el 2009 llegó a Universitario, donde fue campeón nacional luego de vencer en la final a Alianza Lima.

Volvió a ser campeón nacional el 2015, dirigiendo a Melgar, luego de trabajar por varios equipos peruanos. Tras su paso por Arequipa, fue asistente técnico en Puebla de México, donde ahora es el técnico.

Debido a su formación, debut en Alianza Lima y su paso a Universitario, Juan Reynoso siente que le debe mucho a los íntimos, además de tener intenciones de dirigir en La Victoria: "Habría que convencer a la barra que son los más renuentes a que se pueda dar esto. Alianza es un club al que yo le estoy agradecido. No es que me esté ‘regalando’ porque ahora algunos van a decir, ya los conozco, que lo estoy haciendo con todo y moño”, dijo en una entrevista en mayo del 2020.

