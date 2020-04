Campestrini: "Le mandé un audio picante a Maradona, no me iba a quedar callado"

Vamos a darle un contexto a estas declaraciones de Cristian Campestrini. Fue a mediados del 2018 cuando Diego Armando Maradona se comunicó con él con una propuesta.

Hace poco el '10' había asumido como presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia y quería tener al argentino como arquero de dicho equipo.

Entendiendo que era un desafío único, sobre todo por ser convocado por el astro, el futbolista decidió rescindir contrato con Dorados de Sinaloa, donde era titular y capitán.

A los pocos días, recibió un llamado inesperado: Maradona pasó a ser el nuevo DT justamente del mismo club mexicano del que se acababa de ir y las chances de reincorporarlo eran nulas.

Claro, Campestrini quedó entonces sin lugar para jugar a la pelota a un día de que cierre el mercado de pases y en consecuencia, debió estar parado seis meses.

Sobre toda esa situación dio varios detalles en diálogo con TNT Sports, aclarando: "Maradona me dejó sin nada. No pude hablar más con él porque me bloqueó en el celular. Le mandé un audio picante, no me iba a quedar callado ni decirle nada bonito. Se lo envié a través del utilero de Dorados. Sé realmente cómo me manejo. De la línea de cal para adentro siempre me manejé muy leal".

