El pasado martes se conoció por fuentes periodísticas que Mario Alberto Yepes estaría muy cerca de ser el nuevo gerente deportivo de la Selección Colombia y que integrará el cuerpo técnico de Carlos Queiroz, por petición del mismo entrenador portugués.

Fueron muchos los comentarios que se dieron sobre esta llegada, pero hay quienes no están de acuerdo en que esto suceda y uno de ellos fue Carlos Antonio Vélez, quien contó detalles de cómo se realizó esta elección.

"A mi me da mucha pena porque Mario representa y representó para el país liderazgo, éxito, triunfos, no títulos, triunfos y merecía un lugar distinto. A parte porque Mario es un director técnico. Tengo de fuente federativa las funciones. Yepes será el responsable de coordinar hoteles, canchas, relación con los jugadores para ser enlace entre el cuerpo técnico y la Federación", comentó el periodista en su programa Planeta Fútbol de Antena 2.

"Jesurún aprovecha una grietas en la relación entre Ivan Novella, director de desarrollo de la Federación y quiere acomodar a Mario Yepes, hasta que encuentra el beneplácito del míster cuando ya la relación con Novella no es la mejor. Aprovechó el caldo de cultivo y a Queiroz le metieron y metieron a Yepes, hasta que aceptó", afirmó Vélez.

Y continuó: "A mi me parece muy bien que Yepes esté en la Selección, que quede claro, pero en el puesto que es, sería lógico que hiciera parte del cuerpo técnico, así como hace parte Arturo Reyes, el Chamo Serna o Héctor Cardenas, en la misma medida y proporción. Y eso es lo lógico, no en el puesto de logística y tampoco en un puesto que no existe y que van a crear para poner a Mario como el de director general deportivo".

Finalmente dijo: "Yo no veo consiguiendo canchas u hoteles a Mario Yepes. No, no, no, que los pueda sugerir es otra cosa. ¿Le van a dar Mario un puesto de mensajería logística con un tema de gerencia deportivo. Error... Bienvenido Mario, pero te han puesto en un lugar que no corresponde".

Lee También