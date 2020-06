Londoño le sacó los trapos al sol a Iván Mejía y lo llamó borracho al aire

La batalla entre periodistas deportivos en Colombia continúa, luego de las declaraciones que Iván Mejía dio, ya hace varias semanas, en una entrevista brindada a Colmundo Radio en las cuales aseguró: "'El Pulso del Fútbol (reconocido programa de la radio colombiana) ha perdido casi la mitad de los oyentes, pero no quiero hablar de ese tema. Me produce indignación y prefiero ese tema dejarlo así. Que cada quien interprete el periodismo a su manera".

Además, Mejía en el mismo espacio dijo: "Siempre esos programas marcaron historia, como marcó una historia 'Todo Fútbol', como marcó una historia 'El Carrusel'. Y siempre encontrará el mismo 'sepulturero'… 'El sepulturero' de todos esos grandes programas siempre ha sido el mismo, qué tristeza".

Después de esto ha venido un cruce entre los dos periodistas que han sido muy comentados en las redes sociales y entre quienes son seguidores del fútbol colombiano, que toman partido de uno u otro.

Esta vez, en el programa del 2 de junio, Londoño contó algunas anécdotas de su trayectoria. En medio de ese relato recordó cuando tuvo que salir del aire porque su compañero estaba borracho. “Una vez me tocó sacar un amigo que estaba borracho en un programa de radio en Caracol para evitar que dijera cosas desafortunadas. Sucedió en El Alargue, cuando lo dirigía don Diego Rueda", recordó.

A pesar de que César Augusto Londoño no dijo quién, todos recordaron un episodio que se dio el 6 de junio del 2013 en Argentina, cuando la Selección Colombia se enfrentó al equipo gaucho por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.

“No me demuestre esa ignorancia, no me joda, no me demuestre esa ignorancia. Respéteme en los términos futbolísticos", le dijo Mejía a César Augusto, y en su momento se supuso que estaba pasado de tragos, aunque lo negaron.

