Duro dardo de Chilavert al 'Tino': "A veces quiere ganar mayor notoriedad"

Los viejos hinchas de la Selección Colombia siempre recordarán un cruce que se volvió histórico entre Faustino 'El Tino' Asprilla y José Luis Chilavert, arquero del combiando paraguayo, quien fue muy polémico durante toda su carrera, y en la actualidad también lo es.

Ahora, 'Chila' está dedicado a hablar en contra de la corrupción alrededor del fútbol y ha hablado muy fuerte en contra de los actuales dirigentes, incluido el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, a quien le dio muy fuerte en unas declaraciones al programa El Alargue, de Caracol Radio.

"Jesurun tiene un problema terrible por las ventas de las entradas para el último Mundial (Rusia 2018). Eso hay que profundizarlo, hay una denuncia en la justicia, pero esa es una tarea normal de la mayoría. Y lamentablemente son cifras astronómicas que se manejan en las recaudaciones de la venta de entradas", dijo Chilavert.

Y luego aseguró: "sin lugar a dudas que todos los presidentes de cada club se tienen que unir en Sudamérica para sacar a estos personajes que se lucran a costillas del fútbol. Porque lo que recaudan no es lo que reparten para los clubes. Estos (directivos) que están ahora son peores porque antes se conocían los contratos que hacía la Conmebol, los ingresos que podían generar".

Pero, en esta conversación, también se refirió a un pasaje reciente del que habló Faustino Asprilla, en el cual afirmó que de no ser por él, hubiera perdido la vida a manos de un narcotraficante, que quería atentar contra el paraguayo.

"Supe por informaciones, nada más, pero nunca me enteré del tema. Lo fundamental en esto es que a veces por las redes uno también quiere promocionar ciertas cosas, por ejemplo documentales de su vida. Y a veces quiere ganar mayor notoriedad, pero si fue así, en su momento me hubiera llamado y me hubiera dicho", afirmó Chilavert.

