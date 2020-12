¿Y Rueda? Claudio Borghi reconoce contactos con la Selección Colombia

Siguen pasando los días y nada que se hace oficial la llegada de Reinaldo Rueda a la dirección técnica de la Selección Colombia, aunque todos los caminos conducen a que las negociaciones llegarán a buen puerto y será el reemplazo de Carlos Queiroz.

Sin embargo, como en todas las negociaciones puede que no se lleguen a acuerdos y ya la Federación Colombiana de Fútbol tiene un plan B en caso de que no pueda finalizar su vinculación con Rueda y un técnico extrajero está en la baraja de candidatos para llegar al banquilla nacional.

Ante esto, se conoció que el representante de Claudio Borghi, Cristian Argiz, ya habló con la FCF: “He tenido una charla con uno de los altos directivos de la secretaría técnica de la Selección colombiana y me ha pedido material y último curricúlum de Claudio más toda la información mía. Eso fue hace 15 días y esta semana tuve una charla con él y me dijo que se reunió con el presidente de la Federación, le comentó la posibilidad de Claudio Borghi y lo ha visto con buenos ojos”.

Ahora el que se sumó a ese deseo fue el mismo Borghi, quien rompio el silencio sobre la posibilidad: “Cuando uno tiene una oferta de trabajo, se da un poder muy específico para determinado club. Yo lo di para Arabia Saudita, porque había una posibilidad, y esta persona a la que se lo di empezó a ofrecerme por todos lados, cosa que no me gusta. Me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de Colombia y le dije que sí, que para mí era interesante”, confesó Borghi en ‘CDF Chile’.

Claudio Borghi habló de la posibilidad de dirigir a Colombia:



"Es una selección que siempre interesa" #TodosSomosTécnicos �� pic.twitter.com/pj2zH5WqlN — CDF (@CDF_cl) December 21, 2020

En conversación de 'CDF Chile', Borghi agregó: "El entrenador dejó claro también que “no es más que eso”. “No hay ninguna tratativa, ni ninguna charla. Hay que esperar lo que pase con el ‘profe’ Rueda. Yo tengo alguna experiencia en selección y eso cuenta a favor; pero yo he tenido varias ofertas de trabajo, hay posibilidades siempre”.

