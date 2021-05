Óscar Romero: líder en pases precisos, chances creadas, duelos ganados y más.

Por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, San Lorenzo recibió a 12 de Octubre con la intención de cortar la mala racha de 2 derrotas consecutivas y conseguir un triunfo que lo acomode en la tabla. A pesar de ponerse en ventaja, el equipo de Diego Dabove no supo aguantarlo y el conjunto paraguayo se llevó un valioso empate del Nuevo Gasómetro.

Líder hasta en los números

En un partido que dejó pocos rendimientos aprobados en el Ciclón, la figura de Óscar Romero volvió a ser protagonista. El mellizo paraguayo jugó los 90’ y aportó una asistencia en el gol de cabeza de Franco Troyansky. Pero eso no es todo: también lideró gran parte de las estadísticas del equipo local:

- 1° en pases precisos (82).

- 1° en gambetas exitosas (6).

- 1° en chances creadas (3).

- 1° en duelos ganados (16).

- 1° en infracciones recibidas (5).

De ser opción a pieza irremplazable

Con la ausencia de su hermano Ángel, todo el juego de San Lorenzo pasó por Óscar, aunque no alcanzó ni fue suficiente. El ‘10’ comenzó la era Dabove como suplente y no fue tenido en cuenta en partidos claves como el de Copa Argentina frente a Defensa y Justicia. Si tomamos los últimos 8 partidos, todos los jugó como titular y hasta en distintas posiciones: extremo, enganche, doble 5, interno y hasta de falso 9 como en ciertos minutos contra River. Sin Óscar, parece que no hay fútbol en San Lorenzo…

