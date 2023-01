Solamente parece ser cuestión de horas para que se oficialice la llegada del atacante Salomón Rondón a River Plate, conjunto dirigido por el ex defensor central argentino, Martín Demichelis, quien con el venezolano tendría bastante fuerza en el frente de ataque.

Sin embargo, a través de redes sociales se conoció un video, compartido por la cuenta de Directv sports Colombia, en la cual recordaron un momento en el que entrevistan al futbolista internacional con la vinotinto, y en la que habla de la opción de jugar por un equipo sudamericano.

Para ese momento pareció normal que indicara que le gustaría jugar por Boca Juniors, pero como el destino da muchas vueltas, ahora su futuro parece estar en vestir la camiseta de la Banda Cruzada, institución en la que tendría como compañero de ataque a un jugador de una nación hermana, como lo es el caso del colombiano, Miguel Ángel Borja.

“Hace un tiempo lo dije y lo voy a reiterar. La ilusión que tengo es jugar en Boca Juniors, no lo voy a negar, tengo un cariño muy especial, un deseo. Me llama mucho la atención, primero, por lo que es La Bombonera, he visto muchísimos vídeos de cómo tiembla cuando la gente salta, canta y alienta a los a los jugadores; y bueno, crecí viendo el fútbol de (Carlos) Bianchi, con Riquelme, Palermo, Serna, el ‘Patrón’ Bermúdez”, indicó en su momento el venezolano.

En ese momento de la entrevista militaba en el fútbol chino, justamente en el Dailan Pro, y ahora el fútbol le da la gran oportunidad de jugar en uno de los clubes más representativos de Sudamérica, pero en el archirrival del que él soñaba jugar. Lo único cierto acá es que es un fichaje de peso para el cuadro de Núñez.