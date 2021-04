Closs marcó uno de los defectos por los que a River le cuesta meter goles

Luego de un nuevo partido en el que el rival optó por presentar una postura un poco más conservadora y a la espera de poder sacarle provecho a algún error, River volvió a empatar sin la posibilidad de marcar goles de por medio. Analizando el presente del equipo de Marcelo Gallardo, distintos periodistas llevaron a cabo sus correspondientes evaluaciones sobre el presente de La Banda.

Estudiando lo que dejó una nueva paridad del equipo comandado por Marcelo Gallardo, en ESPN F12 comenzaron a analizar el motivo por el cual al Millonario a veces le cuesta encontrarse con la red rival. Marcando que el cuadro de Núñez tiene una gran capacidad para poner en aprietos a su adversario, Mariano Closs abrió: "River te llena y el rival lo sufre a River".

Posicionando el foco de la discusión en la parte ofensiva de primer equipo del Muñeco, el reconocido periodista argentino, marcando uno de las principales problemas del Millo, continuó: "River no cambió, pero no define. Me da la sensación que el ataque de River no está lúcido".

A modo de cierre, utilizando como ejemplo el encuentro disputado ante Arsenal el pasado sábado, Closs, destacando que a La Banda no la ve probar suerte desde afuera del área con remates de larga distancia, cerró: "No veo a River patear al arco, muchas veces quieren hacer el gol de papi (fútbol)".

#ESPNF12 �� | ESPN



"RIVER NO PATEA AL ARCO"



Mariano Closs asegura que el Millonario no usa el remate de larga distancia como opción cuando los equipos se le cierran. "Quiere hacer los goles de papi fútbol", aseguró. pic.twitter.com/MQeq7RNWPK — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 5, 2021

