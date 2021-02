Freddy Rincón volvió a liquidar a James: "No es crack, no sabe dónde está parado"

En el pasado, una de las personas que más criticó a James Rodríguez fue Freddy Rincón. Cuando el volante se encontraba cumpliendo su segundo año de préstamo en el Bayern Múnich, perdió protagonismo con Niko Kovac y ahí fue cuando el exfutbolista apuntó al astro cafetero sugirió que él era problemático.

Casi un año después, James tuvo su "desquite" y en una entrevista que concedió al coach Daniel Habif, entró en el debate sobre quién es el mejor futbolista de toda la historia de Colombia. Allí, James se apuntó esa etiqueta para él, pero no dejó de recordar a otros que marcaron huella en la historia del deporte colombiano.

Allí hizo mención específica de tres futbolistas: Carlos Valderrama, Faustino Asprilla y Radamel Falcao. Su interlocutor, Daniel Habif, puso en la lista a Freddy Rincón y James lanzó el dardo: "Eh, si él también... pero un poquito más abajo que los otros". Luego, vino la explicación que dejó en claro la molestia que tiene actualmente con el exfutbolista.

"Rincón ahora 'tira' otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó; pero eso no me hace daño", dijo Rodríguez.

Pues ahora, Freddy Rincón se despachó en contra de James nuevamente y dijo bastantes cosas. "A mí James me parece un muy buen jugador, pero falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo 'crack'. Son situaciones en las cuales cada quien tiene su concepto, pero el mío es justamente ese".

Luego agregó: "Le hicieron una pregunta de quién era el mejor de Colombia de todos los tiempos, y él dijo que era él. Hasta ahí el ego de cada uno, lo respeto y no tengo nada qué decir al respecto, cada uno sabe lo que hizo y, si él se cree el mejor jugador de Colombia de todos los tiempos, se le respeta.

Después, que eso fue lo que me dio a pensar que era una entrevista direccionada a dejarme a mí por debajo y no una entrevista simple, esta persona llega y le dice: '¿y Freddy Rincón?'. Y él dice: 'no, Freddy Rincón está por debajo de todos nosotros'. El concepto fue un poco pesado, entonces a mí me llegaron a preguntar y yo dije; 'No, dejen a James, que no sabe en dónde está parado'. Eso fue lo que yo dije, no dije más nada".

Finalmente, dijo: "Yo jamás voy a decir que soy el mejor de la historia del fútbol colombiano porque hubo muy buenos jugadores, por lo que nosotros no somos los que tienen que decir si fuimos los mejores o no. Son ustedes los influenciadores y los periodistas, quienes pueden tener su concepto y crean la polémica".

