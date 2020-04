La Selección, Riquelme, Tevez y más: las 27 preguntas que contestó Russo de los hinchas de Boca

Este viernes, Miguel Ángel Russo, como entrenador de Boca, fue el elegido para hablar con la gente en este día tan especial: es el 115° aniversario del cumpleaños del Xeneize, que se fundó allá por el 3 de abril de 1905.

+ El video completo:

En un video de Youtube desde su casa y de fondo con un cuadro besando la Copa Libertadores 2007, Russo respondió 27 preguntas de todo tipo.

Por último, le mandó un mensaje a los hinchas: "Al hincha de Boca felicitarlo en su día. Es un festejo especial porque viene después de un campeonato. Espero que lo disfruten mucho. Gracias por todo este tiempo, aún no estando en Boca por todo el cariño que me dieron y las satisfacciones que me andando. Les mando un abrazo muy grande. Cuidense, quedense en sus casas. Necesitamos que todos participemos de esto, pero desde nuestras casas. Un abrazo grande".

Las 27 preguntas de los hinchas de Boca hacia Russo:

¿Qué sentiste al ganar la Superliga? "Sentí una alegría inmensa. Sabiendo lo que era de entrada, siete fechas, nos jugabamos todo por todo. Había sido bueno muchas cosas que habíamos hecho. Teníamos que mentalizarlas. Se dio. Era algo que deseaba y que tiene un sabor importantísimo".

¿Cómo fue la semana previa a la definición del torneo? ¿Qué trabajaste? ¿Qué veías? ¿Qué se sentía? "Sabíamos que teníamos que ganar. Era la única alternativa que teníamos. Teníamos que ganar. El diálogo era el mismo. Hablamos en qué teníamos que mejorar respecto al partido anterior. Nos tocaba jugar Copa. Había un montón de cosas que había adentro de mi cabeza, pero la forma en que teníamos que jugar no varió desde que jugamos contra Independiente.

¿Cómo lograste que Villa fuera decisivo? ¿Y el resurgimiento de Tevez? "Yo no logro nada. Yo digo que lo logran ellos. Uno los ayuda. Les marca las pautas, las formas. Villa es muy joven, vino de Colombia, se acomodó, está bien. Esperamos mucho más de él. Tevez es Tevez. Me alegro mucho que le haya dicho bien, que haya sido importante, que haya recuperado su nivel, su forma, su alegría de jugar. Uno los ayuda como con muchísimos otros jugadores"

Pol Fernández, ¿por qué de enganche en vez de carrilero? "Porque creo que es la posición de Pol. Lo había llevado de muy joven a Central. Ahí me había jugado Pol. Lo conocía. Después creció y de la forma que juega Boca es el lugar de él. Creo que ahí se siente cómodo y es dónde más le gusta"

¿Cuál fue el partido de mejor rendimiento durante el 2020? "Fue muy difícil porque tuvimos un rendimiento parejo. Contra Talleres en Córdoba fue nuestro mejor rendimiento, veníamos de un empate y empezamos a aparecer como equipo, pero igual es muy difícil porque el de Central Córdoba también fue bueno. No es simple".

¿Cuántas cábalas tuviste en este torneo? ¿Pensás quedarte muchos años en Boca? "No les llamo cábalas, algunas costumbres. Uno va dejando esas cosas de lado. Ojalá me quede en un tiempo largo, que quise hacerlo en el 2007".

¿Qué cambios notás del Russo de 2007 a este Russo? ¿Qué sumaste en estos años? "Más años (risas). En definitiva uno va creciendo. Teniendo los mismos objetivos, meterse dentro de los grupos. La sociedad es distinta, se manejan otras cosas. Uno tiene que acomodarse a la vida. En definitiva fui siempre de la misma manera".

¿Cómo es la relación en el día a día con Riquelme? ¿Te sugiere cosas? "La misma que siempre. Nada más que ahora tenemos cargo: él como dirigente y yo como entrenador. Ahora hablamos de fútbol permanentemente como corresponde y es la mejor forma. Somos gente del fútbol. Cuando uno es gente de fútbol, habla de fútbol. Con el Chelo, con Cascini, con Bermúdez. Vivimos hablando de fútbol y eso es lo bueno también. A mí, a Román, a todo Boca le hace bien hablar de fútbol.

¿Cómo pensás que le puede afectar este parate al buen funcionamiento que había logrado el equipo? "El equipo venía de ser campeón. A las 72 horas fue y jugó contra Independiente de Medellín como si tuviese gloria nuevemente. Habrá que arrancar de nuevo y mejorando en todos los aspectos. Espero encontrar el nivel que teníamos".

¿Estás en contacto con los jugadores? "Siempre tratando de ayudarlos porque esta es una etapa difícil. Difícil para nosotros, para ellos que es algo nuevo. Recomendarles que hagan la cuarentena como corresponde. Ayudarnos mutuamente uno al otro".

¿Qué se siente ganar la Copa Libertadores con Boca? "En Sudamérica es el galardón más alto para un técnico a nivel clubes. Tengo la suerte de haberla ganado. Boca la jugó muchas veces y solamente tres la han ganado. Como entrenador, fue lo mejor que me pasó en la vida. Son las cosas que te marca el destino"

'¿Es más difícil jugar y ganar la Copa Libertadores hoy que hace trece años atrás? "La Copa ha cambiado, no puedo decir que es más competitivo que antes. No puedo decir que hay una fórmula. Para mi la Copa es la Copa, pero es algo que se siente de adentro. Es algo que se traslada, se transmite y eso en Boca tiene experiencia".

En el 2007 sin dudas Román fue el mejor, ¿a quién elegís en segundo lugar de aquel plantel? "Indudablemente Román fue el mejor, pero es difícil decir el segundo. Había jugadores de muy buen nivel Rodrigo Palacio, Martín Palermo tenían un nivel muy alto. Neri Cardozo también. Era el Negro Ibarra, Morel, el Cata, Caranta, Clemente y también los que no jugaban ayudaron muchísimo: Battaglia, Guillermo... Pablo Ledesma también tenía un nivel muy alto"

Nos gustaría volver a escuchar la anécdota de cómo surgió la frase 'son decisiones'. "'Son decisiones' nació en el 2007 donde el periodismo me hacía las preguntas porque uno y no el otro. No variaba. No había una explicación, era una sensación que yo tenía como entrenador. Un periodista me preguntaba y yo le decía 'son decisiones'. El fútbol es una actividad donde siempre hay que tomar una decisión permanentemente. Vivo tomando decisiones porque soy entrenador".

¿Por qué te animaste a volver si ya tenés la gloria ganada en 2007? ¿Buscas sacarte la espina de aquella final con el Milan? "Después de 2007, siempre tuve la sensación que iba a volver. Sé lo que signifca la Copa para Boca y lo que signifca para mí. No es que busque arriesgar. La Copa no tiene palabras. Es lo que da el gusto de querer ganarla de nuevo".

Estuviste en Boca en 2007 y volviste trece años después, ¿cómo encontraste el club en todos los niveles? "Es Boca con todo lo que significa y con todo lo que genera. Es bueno que tengamos Ezeiza, nos da mucha privacidad, puedo ver a los chicos todos los días. Es el cambio más grande que tengo. Eso es bueno. Es lo que me gusta".

¿Seguís las divisiones inferiores? ¿Hay algún chico que te haya sorprendido? "Llegamos hace tres meses al club e inferiores recién empezó hace quince días a jugar. Es muy pronto para hacer una evaluación. Habrá que esperarlos, verlos..."

¿Qué opinás del fútbol femenino? "El fútbol femenino ha crecido bastante, Boca lo ha potenciado mucho. Felicito a su entrenador y a Lorena Benítez que es jugador y está haciendo trabajos comunitarios. Eso eso es muy bueno para lo que necesita la sociedad en este momento. El fútbol femenino ha crecido y es bueno para nosotros".

¿Evaluaste en algún momento jugar con línea de tres? ¿Podrías considerarlo para lo que viene? "Siempre evalúo qué es mejor para el equipo. Es una buena alternativa. Para eso se necesita tiempo. En Boca con la competencia permanente es muy difícil cambiar de un día para el otro. Hoy como estamos estamos bien".

¿Qué puestos te gustaría reforzar? "Hay que ver cómo llegamos a junio. Hay que renovar algunos contratos. Tenemos una idea pero hay que ver como se desarrolla todo".

¿Qué es lo que más te altera durante un partido? "No me gustan las amarillas fáciles y no me gusta quedar con diez. Son cosas que no me gustan, pero hay que estar en el lugar del futbolistas y entender situaciones".

¿Te hubiese gustado jugar en Boca? ¿Cómo sentís que te hubiese ido? ¿Qué técnico te hubiese gustado que te dirija? "Sí, me hubiese gustado hay muchos jugadores que de Estudiantes fueron a Boca. Me hubiese gustado que me hubiese dirigido Bilardo. Siempre jugué en el mismo club".

¿Cuál fue la mejor enseñanza que te dejó Carlos Salvador Bilardo cuando lo tuviste como entrenador? "Fueron más las que me dejó en la vida que las de deportista. En la forma de manejarme, en el club. Bilardo fue uno de los mentores en eso. Apostó en mí como entrenador sin darse cuenta. Me incentivó para que entienda muy bien el jugador. Él entendía de esa manera que iba a crecer y hoy estoy eternamente agradecido".

¿Dirigir a la Selección Argentina es una cuentan pendiente en tu carrera? "Uno considera que tranquilamente podría haber llegado a la Selección. Pero uno nunca sabe. La pelota es redonda y da vueltas permanentemente. Estoy bien. En Boca tenés que estar a la altura de los mejores".

¿Cuál es para vos el Boca ideal de todos los que viste en tu vida? ¿A qué entrenador te gustaría parecerte? "El equipo de Lorenzo ha jugado muy bien. Por la cantidad de títulos y todo, los equipos de Bianchi ha marcado una época".

¿Qué canción de la hinchada de Boca te gusta más? "A mí la que me gusta es la que dice 'Boca, mi buen amigo, está campaña...'. Esa es la que más me gusta y creo que a la gente de Boca le gusta también".

¿Con qué palabra definirías a Boca? "No se puede definir con una sola palabra. Boca es su gente para mí. Es lo máximo en Boca. No sería una palabra, sería un montón de frases y todas tendrían que ver con su gente. Es lo que hace a Boca de esta manera y de esta forma".

Lee También