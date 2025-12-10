Todo el mundo habla de eso: El increíble gesto de Liga de Quito para Independiente del Valle

Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro el pasado fin de semana, tras empatar con Libertad, que Liga perdiera contra Orense. Ahora, IDV y LDU se están enfrentando por el partido diferido de hace varias fechas. En la previa, hubo un gran gesto de Liga para el campeón.

Resulta que en Liga de Quito decidieron hacer un “pasillo” de honor para el campeón del fútbol ecuatoriano. Los jugadores de Liga salieron primero a la cancha y se colocaron al costado y empezaron a aplaudir la salida de los jugadores de IDV.

Este gesto, aunque en ocasiones los grandes lo toman como “humillación”, para otros también es una oportunidad de demostrar grandeza. Liga e IDV se han “peleado” los últimos 3 campeonatos, los 2 primeros en finales directas, mientras que el de recién lo ganó IDV con un nuevo formato.

Por otro lado, en el encuentro LDU está obligado a sumar para evitar que Barcelona SC lo siga de cerca en las dos últimas fechas del primer hexagonal, por ese segundo lugar en la tabla de posiciones, que da un cupo directo a la siguiente Copa Libertadores.

Tweet placeholder

Independiente del Valle ya es campeón de la LigaPro y ganó el segundo título de su historia a nivel local. El equipo ‘Rayado’ tiene 3 logros internacionales y a nivel local ha ganado 4 campeonatos locales si se suma los títulos de Copa Ecuador y Supercopa Ecuador.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones del primer hexagonal

ver también Hincapié hizo un partidazo: Arsenal golea a Brujas y es puntero absoluto de la Champions League

En este primer hexagonal en la tabla de posiciones, IDV sacó una ventaja de 10 puntos contra sus seguidores, pero en realidad la gran ventaja viene de la temporada regular de 30 fechas, donde se rompió todo y se facilitó el título para IDV:

En síntesis:

Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro tras empatar y que Liga de Quito perdiera.

se coronó campeón de la tras empatar y que perdiera. IDV tiene 2 títulos de LigaPro y un total de 4 campeonatos locales sumando Copa y Supercopa.

tiene y un total de sumando Copa y Supercopa. Los jugadores de Liga de Quito realizaron un “pasillo” de honor al equipo campeón de la LigaPro.

Publicidad