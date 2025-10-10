No fue Millos: El equipo colombiano que estuvo cerca de firmar a Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento

Los días pasan y se quisiera creer que la noticia no fue cierta. El entrenador argentino Miguel Ángel Russo falleció el 8 octubre de 2025 y una de las etapas más importantes de su carrera la vivió con Millonarios en el fútbol de Colombia. ¿Alguna vez pensó en volver? La respuesta fue un contundente sí, pero…

El regreso de Russo al fútbol colombiano estuvo cerca, muy cerca, y no fue precisamente a Millos. El entrenador argentino llegó a Millonarios en diciembre de 2026, y a pesar de que fue diagnosticado con cáncer de próstata y vejiga, estuvo de pie en el banco de suplentes después de una sesión de quimioterapia dirigiendo al equipo albiazul para que fuera campeón de la Liga Colombiana II-2027.

Miguel Ángel Russo dejó de ser técnico de Millonarios en noviembre de 2018 luego de dos títulos (Liga Colombiana y Superliga), 45 victorias, 37 empates y 29 derrotas. No se pudo concretar un regreso a Millos, pero en 2023 si estuvo cerca de retornar al fútbol colombiano de la mano de uno de los equipos más grandes.

El equipo colombiano que estuvo cerca de firmar el regreso de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo ganó dos títulos con Millonarios. (Foto: Getty Images)

“Siempre tuvo presente a Colombia, tuvo presente en primer lugar Millonarios. Él adora a Millonarios, adoraba a su gente y a toda la hinchada. El fútbol colombiano para él es una debilidad. Algún día sé que tuvo contacto con Atlético Nacional porque estaba presente, pero él obviamente respetaba mucho y sentía gran admiración por Nacional, pero sabía que era un paso difícil de dar por Millonarios y su hinchada“, reveló Juvenal Rodríguez, asistente técnico de Russo, en el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio.

Ante de Millonarios, Russo casi firma con este equipo del fútbol colombiano

Juvenal Rodríguez no solo reveló que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de regresar al fútbol colombiano con Atlético Nacional, también contó que un mes antes de llegar a Millos “ya tenía casi todo listo con Junior de Barranquilla y se dio lo de Millonarios”.

