Mohamed: "Me gustaría dirigir a Boca, me preparé toda la vida para algo así"

Antonio Mohamed fue noticia en los últimos días luego de conseguir un nuevo título en el parejo fútbol mexicano.

El Turco se coronó campeón de la Liga MX luego con su amado Monterrey y logró ganarse las portadas de los diarios de toda Latinoamérica.

Ya en su querida Argentina, el entrenador se dio una vuelta por la costa para ser entrevistado por el panel de TyC Verano.

Allí, el DT habló de sus ambiciones y de sus objetivos a largo plazo. Y sorprendió al nombrar a Boca Juniors como sueño a cumplir.

"Me gustaría un desafío grande. La Selección... Boca. Me gustaría en algún momento, si se dan las circunstancias. Me siento preparado", lanzó.

Luego, dio las explicaciones de sus palabras: "Me preparé toda la vida para algo así. Dirigé segunda y primera en México, vine a Huracán, dirigí a Colón, Independiente. Hoy me contratan para salir campeón. Me preguntás qué desafío quiero y yo quiero este, no otro".

"¿Un desafío? Me gustaria dirigir a la #SelecciónArgentina o Boca", el Turco Mohamed en #TyCSportsVerano pic.twitter.com/qAKLdpxpMk — TyC Sports (@TyCSports) January 9, 2020

Mohamed estuvo cerca de llegar a Boca a comienzos del 2019, pero Daniel Angelici y Nicolás Burdisso terminaron decantándose por Gustavo Alfaro para ocupar el cargo.

Lee También