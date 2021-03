"No debió haber dado el gol": árbitro instructor FIFA habló de la polémica contra Alianza

Alianza Lima hizo su debut en la Liga 1 este martes. Se enfrentaron contra Cusco FC en el marco de la fecha 3 de la Liga. Como siempre pasa en el torneo peruano, las polémicas dijeron presente.

Los Íntimos anotaron dos penales y los Cusqueños reclamaron también por faltan que lo que cobraron dentro del área. La jugada que más dio que hablar, sin embargo, fue el segundo gol del exgarcilaso.

Se hablaba, además, de que los jueces podían desfavorecer a los aliancistas por el escándalo con la FPF. Esta versión quedó descartada, al menos en la primera fecha.

Igual, un instructor FIFA como Miguel Scime habló al respecto: "En la acción del gol de Rengifo) Los árbitros no tienen que cobrar lo que no están 100% seguros. La impresión es que no ingresa totalmente, eso lo debe ver el asistente. Ante la duda no debió haber dado el gol".

"(En la acción de Lacerda) El jugador está de espaldas y lo único que hace es apoyarse para evitar el mayor golpe contra el piso. Es una mano voluntaria que no ocupa ningún espacio, por lo tanto no es penal", continuó.

"(En la acción de Hermoza contra Aguirre) Lo primero es ver quién inicia el contacto (si existe), y lo inicia el arquero. Por lo tanto, es una infracción imprudente donde se debe sancionar penal", concluyó sobre el penal que le cobraron a Alianza.

