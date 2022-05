EN VIVO | ONLINE | ¡Se viene la gran cita! Luego de un buen debut del nuevo formato, llega el evento más aguardado por los aficionados: el sorteo de Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2022. A continuación, entérate cuáles son los equipos que sacaron pasaje, posibles cruces, y hora, TV y streaming para ver EN DIRECTO la transmisión.

A la espera de los pasajes que se completarán esta noche, hay 12 de 16 clasificados confirmados:

5 Brasileros: Santos, Sao Paulo, Inter, Goianiense y Ceará

Santos, Sao Paulo, Inter, Goianiense y Ceará 2 Chilenos: Colo Colo y U Católica

Colo Colo y U Católica 1 Ecuatoriano: Independiente del Valle

Independiente del Valle 1 Venezolano: Deportivo Táchira

Deportivo Táchira 1 Paraguayo: Olimpia

Olimpia 1 Argentino: Lanús

Lanús 1 Uruguayo: Nacional

+ ¿Cuáles son los bolilleros para el Sorteo de Octavos de la Copa Sudamericana?

A la expectativa de las últimas 4 definiciones, así se encuentran al momento los bolilleros del Sorteo:

Bombo 1: Lanús, Santos, Sao Paulo, Inter, Goianiense y Ceará

Lanús, Santos, Sao Paulo, Inter, Goianiense y Ceará Bombo 2: Independiente del Valle, Táchira, Olimpia, Lanús, Nacional, Colo Colo y Católica

En el evento, habrá dos bolilleros: el Bombo 1 (compuesto por todos los primeros de los grupos) y el Bombo 2 (compuesto por los terceros de la Libertadores). De este modo, el presentador irá sacando una bolilla de cada pote, conformando los enfrentamientos. Cabe recordar que se podrán enfrentar equipos del mismo país.

+ ¿Cuándo, cómo y dónde ver el Sorteo de Octavos de Final?

El sorteo de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2022 se llevará a cabo el viernes 27 de mayo, en Luque (Paraguay).

Horario y TV por país:

Argentina: 13:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Uruguay: 13:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Brasil: 13:00 horas por ESPN, Star+, SBT, CONMEBOL TV y FB Watch Conmebol

Chile: 12:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Paraguay: 12:00 horas por ESPN, Star+ y FB Watch Conmebol

Bolivia: 12:00 horas por ESPN, Star+ y FB Watch Conmebol

Venezuela: 12:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Colombia: 11:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Ecuador: 11:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Perú: 11:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol