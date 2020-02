Ya son varios años en los cuales Teófilo Gutiérrez ha jugado en el fútbol profesional colombiano y aunque está feliz con su rendimiento y títulos con el Junior de Barranquilla hay algo que le quita el sueño.

Nadie puede negar que lo que hace Teo en una cancha es muy difícil de conseguir en otro jugador y, aunque su caracter le haya pasado malas jugadas en su carrera como profesional, sigue vigente a pesar de su edad.

Hoy, con 34 años, Gutiérrez no se cierra la puerta y cree que tiene posibilidades de regresar a la Selección Colombia y poderse retirar del equipo nacional con todos los honores que ha recogido a lo largo de su carrera.

“Yo le dije a mis compañeros que no duermo hasta que Dios me permita otra vez ponerme la amarilla y decir que me retiro de la Selección. Si Dios me da la oportunidad y el entrenador. Cuando uno hace las cosas bien, uno tiene que dormir tranquilo, pero mi anhelo es ponerme la camiseta amarilla porque es mi pasión", aseguró Teo, en una entrevista con El Heraldo.

Un adelanto de la entrevista de Teófilo Gutiérrez con el programa En la jugada de @elheraldoco. El crack de Junior habló de todo. "Yo no duermo hasta que Dios me permita nuevamente ponerme la amarilla", dijo sobre su enorme deseo de volver a la selección Colombia.

Y agregó: Klose, a los 37 años, jugó en Brasil y fue campeón. Además quedó de goleador", lo cual habla de un mensaje al técnico del equipo tricolor para que lo vuelva a tener en cuenta para lo que se viene en la Selección.

