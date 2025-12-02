Norberto Araujo se va al exterior y ficharía a un histórico de Liga de Quito

Norberto Araujo salvó del descenso al Deportivo Cuenca y lo tiene peleando la clasificación a Copa Sudamericana 2026, y ahora dan más detalles de su futuro. El argentino dejaría Azuay y también LigaPro para dirigir en el exterior, pero se iría con un histórico de Liga de Quito.

Según el periodista Diego Sotomayor, Norberto Araujo está cerca de ser el nuevo entrenador de Sport Boys. El defensa argentino tendría como primer fichaje justamente a Hernán Barcos, con quién coincidió en los ‘albos’ durante varios años.

Araujo tiene la oferta de renovación con el Cuenca pero parece que en Perú le ofrecen una mejor propuesta económica. Hernán Barcos se reencontraría con Araujo luego de ocho años, desde que coincidieron por última vez en el club en el 2017.

Sport Boys no es un club extraño para Araujo, justamente lo tuvieron como jugador en el año 2003 y 2004, antes de que llegara a Sporting Cristal y posteriormente a Liga de Quito.

Hernán Barcos ganaba 20 mil dólares en Alianza Lima, según La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero, hasta el 2024, ha cobrado 960 mil dólares en total a lo largo de sus cuatro años.

Los números de Norberto Araujo en Deportivo Cuenca

En toda esta temporada con Deportivo Cuenca, Norberto Araujo ha dirigido un total de 16 partidos, empatado 7 y terminó perdiendo 15. El DT fue el gran responsable de llevar a competir por los primeros lugares, a un equipo que terminó peleando por el descenso.

Norberto Araujo y Hernan Barcos 2017.

¿Hasta cuándo tiene contrato Norberto Araujo?

Desde Deportivo Cuenca no han revelado hasta cuándo tiene contrato Norberto Araujo. No obstante, ahora se espera que el entrenador argentino siga en el club al menos hasta 2026. No se descarta que algún grande de Ecuador se decida a buscar su fichaje.

