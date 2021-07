VER EN USA | Brasil vs. Chile EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Brasil vs. Chile EN VIVO ONLINE: Este 2 de julio se medirán en el partido por los cuartos de final de la Copa América 2021 desde el Estadio Olímpico Nilton Santos. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección de Brasil llega a este encuentro clasificando en la primera posición del Grupo B, donde se hallaba Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Durante esta primera fase de grupos, el equipo anfitrión no conoción derrota alguna y solo en el último partido ante Ecuador empató con un tanto cada uno.

Asimismo, Chile, para estos cuarto de final, sorprendieron a todos al convocar a último momento a Diego Valencia, quien actualmente esta jugando en la Universidad Católica y sería la carta maestra que acompañará a la selección chilena en lo que resta de su participación de la Copa América. Este nuevo jale se anunció por medio de sus redes sociales oficiales: "La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el Cuerpo Técnico de la Selección Chilena convocó al jugador de Universidad Católica, Diego Valencia para la fase final de Copa América 2021".

Cuándo y a qué hora juega Brasil vs. Chile EN VIVO en USA

Brasil vs. Chile EN VIVO chocarán este 2 de julio a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Día: 2 de julio

Lugar: Estadio Olímpico Nilton Santos

Horario por país Brasil vs. Chile

Estados Unidos: 19:00 hs (PT) / 22:00 hs (ET)

Argentina: 9.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

En qué canal ver Brasil vs. Chile ONLINE para USA

A través de FuboTV, podrás ver en vivo este encuentro desde USA a solo un click de distancia. También,el canal FOX transmitirá vía streaming desde sus plataformas oficiales y aplicativos móviles.

Dónde ver Brasil vs. Chile en EE.UU.

Estados Unidos: TUDN App, Univision NOW, Fox Sports 1, TUDN.com, TUDN USA, FOX Sports App, UniMás, Foxsports.com

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, COTAS Televisión, Bolivisión

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV, Estadio TNT Sports

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports, Teledoce

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

Brasil vs. Chile pronósticos en USA:

La selección brasileña fue elegido como el equipo favorito por la casa de apuesta de FanDuel para ganar este primer encuentro por los cuarto de final de la Copa América con una cuota de -330. Chile, por su parte, registra un monto de +800 en la tabla de apuestas y el empate esta en +360.

Resultados Cuota Brasil -330 Empate +360 Chile +800

*Cuotas cortesía de FanDuel

Lee También