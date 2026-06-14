El futbolista de Países Bajos compartío su percepción sobre el combinado comandado por Lionel Scaloni. "Se espera que lleguen lejos", comentó.

Denzel Dumfries sabe en carne propia todo lo que puede dar la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni en la Copa del Mundo. Es que a él le tocó experimentarlo y sufrirlo con aquel legendario cruce por los Cuartos de Final de Qatar 2022 que fue denominado como ”La Batalla de Lusail”, por lo ajustado del resultado y por la cantidad de futbolista apercibidos (en total fueron 18).

Por eso, vale la pena escuchar su percepción respecto al conjunto que comanda Lionel Scaloni, porque además, sigue siendo una de las principales figuras de Países Bajos, otro de los participantes de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al que se lo ve con posibilidades de llegar a la gran final del próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

“Argentina tienen un gran equipo y tienen grandes jugadores. Creo que son uno de los favoritos, por supuesto. Se espera que lleguen lejos”, expresó el compañero de Lautaro Martínez en el Inter de Milán, en una conversación que mantuvo sobre la Copa del Mundo 2026 con Betsson.

En esa misma línea, Denzel Dumfries, con base en lo que fue el mencionado partido que tuvo lugar el 9 de diciembre del 2022 en la ciudad de Doha, resaltó el sentimiento de los jugadores y de los hinchas albicelestes por el fútbol: ”Muchos países pueden aprender de la pasión que tienen los argentinos por su país”.

Denzel Dumfries en la jugada del penal que le cometió a Marcos Acuña. Getty Images.

El cronograma de Países Bajos en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

La selección de Países Bajos disputará la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 encuadrada en el Grupo F, jugando la totalidad de sus primeros compromisos en territorio estadounidense. El combinado dirigido por Ronald Koeman iniciará su camino el 14 de junio enfrentándose a Japón en el Dallas Stadium.

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Posteriormente, la “Oranje” se trasladará a Texas para medirse contra Suecia el 20 de junio en el Houston Stadium, y cerrará esta primera etapa del torneo el 25 de junio ante Túnez en el Kansas City Stadium, buscando asegurar el liderato del sector de cara a la ronda de dieciseisavos de final.

En síntesis