Rafik Belghali, defensor de Argelia: ”Argentina es un equipo como cualquier otro”

El defensor del Hellas Verona y del combinado argelino fue sincero con lo que piensa de la Albiceleste a pocas horas del debut en la Copa del Mundo.

Argentina vs. Argelia es uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro, que tendrá lugar este martes 16 de junio en Kansas City, no solo será el debut del combinado campeón del mundo, sino que puede ir marcando el panorama para ambos equipos en la primera instancia del torneo.

Al respecto, el que opinó sobre lo que espera de este cruce, que por cierto iniciará a las 20 horas local (22 horas de Argentina), fue Rafik Belghali, lateral derecho del combinado africano: ”Argentina es un equipo como cualquier otro y debemos prepararlo como a cualquier otro equipo. Vamos a hacer todo lo posible para ganar”.

Asimismo, en línea con lo que se viene escuchando del resto de los futbolistas de la Selección de Argelia (Riyad Mahrez, figura, también dijo que tomaban a la Scaloneta como a cualquier otro contrincante), el jugador del Hellas Verona, que se espera que sea titular este martes, agregó: ”No porque sea Argentina debemos tener miedo. Tenemos todas las capacidades para ganar el partido”.

Por otra parte, en al conversación con Foot Mercato, Belghali remarcó la confianza que hay en el elenco que comanda Vladimir Petkovic: ”Desde el principio nos dijimos que podíamos llegar hasta el final. Vinimos aquí para ganar. En la última edición de la Copa Africana lo hicimos mejor que en las dos ediciones anteriores. Con este grupo, podemos llegar lejos en el futuro”.

La publicación en Instagram de Rafik Belghali en la que se muestra preparado para el debut en la Copa del Mundo 2026.

Para cerrar, el defensor, que nació en Bélgica, y que tenía la opción para representar al conjunto europeo, comentó el motivo por el que se inclinó hacia la opción de vestir la camiseta de Argelia: “Era un sueño de infancia jugar para Argelia. Era lo único en lo que podía pensar. Fue una decisión del corazón”.

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Szymon Marciniak, el árbitro de Argentina vs. Argelia

La FIFA ya confirmó a Szymon Marciniak, el árbitro que dirigió la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, para arbitrar el Argentina vs. Argelia de este martes 16 de junio en Kansas City. El polaco estará asistido por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, mientras que el australiano Campbell-Kirk Kawana-Waugh será el cuarto árbitro, mientras que Isaac Trevis ha sido designado árbitro asistente suplente.

En síntesis