¿Cómo va Mastantuono en comparación al primer año de Vinicius, Endrick y Rodrygo en Real Madrid?

Franco Mastantuono atraviesa los primeros meses de una decisión de vida ni mucho menos sencilla. Con apenas 18 años dejó River Plate para unirse a un Real Madrid en caída deportiva y donde ha tenido experimentar todo tipo de momentos en estos meses. Más allá de las críticas y valoraciones personales de cada uno, así van sus números en comparación con la campaña de debut de nombres más que asentados en la actualidad merengue como Vinicius, Rodrygo o Endrick. Queda tiempo para igualarlos.

Desde su debut frente a Osasuna en la primera jornada del certamen, Mastantuono suma un total de 23 partidos con Real Madrid. En estos ha tenido el gusto de marcar 3 goles oficiales y de dar 1 asistencia en medio de un curso donde ya tanto Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa han sido los encargados de dirigirle. No son registros negativos para un debutante en Real Madrid si tenemos en cuenta su edad o contexto, más si cuando lo comparamos con otras figuras fichadas desde el nuevo mundo que por lo menos en cuanto a la estadística se refiere, aportaron más en su inicio por el Santiago Bernabéu.

Empecemos con Vinicius. El brasileño llegó a Real Madrid en verano del año 2018 y en su primera campaña firmó 4 goles y 9 asistencias en 31 partidos oficiales. Son registros superiores a los de Mastantuono y que incluso desataron críticas absolutamente desaforadas sobre un jugador que hasta la llegada de Carlo Ancelotti en el 2021 era producto de burlas y memes. Pensando en el futuro inmediato del argentino, puede ser que su compañero por banda izquierda sea el mejor ejemplo de la resiliencia que hay que tener para triunfar en la capital de España.

Rodrygo fue quien mejor cayó por Real Madrid en cuanto a números se refiere de todos estos nombres. Su andadura por el conjunto merengue comenzó en el 2019 y con una primera temporada donde en 26 partidos sumó 7 goles y 2 asistencias. En estos incluso aparecen hasta hat-tricks por la Champions League y participaciones en todo el frente de ataque gracias a su polivalencia. En la siguiente temporada firmaría solo 2 gritos sagrados en 33 partidos, bajando un promedio goleador inicial que salvo en 2022 como 2023 nunca pudo recuperar.

Por último pero no menos importante en esta comparativa con Mastantuono, aparece Endrick. El actual delantero del Lyon es seguramente uno de los nombres que más extrañan en Real Madrid por estas fechas. Durante sus primeros 12 meses en el club, tuvo más del 80% de sus minutos partiendo como visitante. Con Carlo Ancelotti, el ex Palmeiras llegó a afirmar en 40 partidos oficiales y un total de 7 goles con 1 asistencia. Franco tiene trabajo por delante de cara a intentar igualar como mínimo los números de diferentes apuestas del club merengue por Suramérica en los últimos años. El próximo reto pasa por el choque frente a Real Sociedad.

Habrá pruebas a Mastantuono

El argentino dejó el choque frente a Valencia con diferentes molestias. Se espera que en la jornada de este martes sea revisado por los miembros del cuerpo médico del Real Madrid. Ni mucho menos puede garantizarse por estas horas que diga presente frente a Real Sociedad el día sábado en la noche. No se le va a apurar en su recuperación teniendo en cuenta las pocas semanas que quedan para la eliminatoria de Champions frente al Benfica de José Mourinho.

Hablamos de una jornada del campeonato nacional de LaLiga donde Real Madrid nuevamente intentará tumbar al Barcelona en cuanto al liderato se refiere. Los merengues tendrán su encuentro frente a los vascos el día sábado y antes de que en él lunes 16 de febrero los culés tengan que visitar a Girona. Será el penúltimo fin de semana antes del inicio del playoff de la Copa de Europa para el equipo donde Mastantuono intenta hacerse un hueco.

