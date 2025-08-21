La confesión de una hincha de Universidad de Chile que vivió el infierno por dentro: “No teníamos donde escondernos”

El fútbol sudamericano vivió uno de los hechos más lamentables en la historia del deporte, después de los estremecedores hechos entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. Ahora una aficionada conmueve a todos con su relato del duro momento.

En diálogo con Chilevisión una aficionada de la U de Chile relato este duro momento: “Tuvimos que salir y empezar a movernos a algún lado, porque ya los proyectiles eran demasiado y no teníamos donde escondernos. Nos encontramos con gente que sangraba su cabeza y otros que sangraba su ojo”, comenta la aficionada.

Asimismo, en medio de la pésima organización, esta aficionada también revela que ellos no tenían seguridad y no sabían que tenían que salir: “No había nada de seguridad, que nos ayudara un poco a estar protegidos. Teníamos a la hinchada de Independiente lanzando cosas. La barra de la U también lanzó cosas. Nosotros nos enteramos que teníamos que salir, porque llegaron mensajes de WhatsApp“

La Conmebol pondría una sanción ejemplar, como lo esperan los aficionados. Se especula con un castigo a ambos equipos y la prohibición de jugar torneos internacionales, aunque aún no hay una resolución oficial.

ver también “Masacre”, las reacciones en Europa al escándalo en Independiente vs. U de Chile

Tweet placeholder

“La Policía Argentina le pegó a los hinchas chilenos”

En medio de estas confesiones, la aficionada de la U de Chile también reveló un lamentable hecho con la seguridad: “En la bandeja donde se ve la salida, empezamos a mirar que la Policía Argentina le estaba pegando a los hinchas chilenos porque sí y porque no”, confesó conmovida a Chilevisión.

Publicidad

Publicidad

FIFA también pidió sanciones

Las lamentables imágenes sucedidas en el Libertadores de América le han dado la vuelta al mundo y han generado diferentes reacciones, donde incluso la FIFA emitió un comunicado pidiendo que pongan las sanciones necesarias, como está sucediendo.