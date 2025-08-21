“Masacre”, las reacciones en Europa al escándalo en Independiente vs. U de Chile

Jornada negra en Independiente vs. Universidad de Chile. El encuentro por la CONMEBOL Sudamericana terminó en un escándalo de agresiones, detenidos y con muchas preguntan que quedan por resolver. Al otro lado del Atlántico, diferentes medios en Europa sentencian con duros titulares sobre lo ocurrido en Avellaneda. El choque se dio por terminado y habrá que esperar por las próximas horas para saber el coste humano de lo ocurrido. Habrá más información en esta jornada.

“Batalla campal en Argentina. Club Atlético Independiente y Universidad de Chile tuvo que suspenderse por los graves incidentes entre aficionados de ambos equipos. Dejaron un saldo de 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos de momento”, titular del Diario MARCA en España sobre lo ocurrido. De momento se espera por más comunicados oficiales de las autoridades. Se busca a los responsables de una jornada negra para la historia del fútbol sudamericano.

El marcador de 1-1 pronto dejó de ser el mayor interés en el estadio Ricardo Bochini. De un momento a otro empezaron diferentes agresiones en la tribuna visitante y donde cerca de 3.500 chilenos se encontraban. Los videos que recorren las redes sociales muestran agresiones de ambas parcialidades, así como una zona liberada donde ingresó la barra local para agredir a quienes no dejaban el estadio después de la suspensión. Los extractos conocidos por todos hielan la piel.

“Masacre en Argentina: suspendido el Independiente – Universidad de Chile por una grave pelea…Las imágenes del horror en Argentina: heridos graves y multitud de detenidos tras una batalla campal…Masacre en el fútbol: batalla campal en el Independiente-Universidad de Chile que obliga a cancelar el partido”, más titulares de portales en Europa como AS, The Sun, Gazzetta o 24France. Jornada difícil de dirigir y con imágenes que desgarran al amante del deporte rey en Sudamérica. Tanto la dirigencia de Independiente como de Universidad de Chile han ya emitido diferentes comunicados como palabras sobre lo ocurrido en Avellaneda.

Proyectiles arrojados a la grada local, barras cruzando tribunas para enfrentarse con hinchas al otro lado del estadio, más de 90 detenidos. Jornada negra en la historia de un fútbol sudamericano que vuelve a ser sacudido por la violencia. A lo largo de las próximas horas se espera que CONMEBOL emita palabras oficiales sobre sanciones y el devenir de un partido que en lo deportivo es lo menos importante por estas fechas.

El comunicado de CONMEBOL

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado. Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, palabras del ente madre del fútbol sudamericano sobre lo ocurrido. En las próximas horas llegarán más informaciones.

¿Sanciones? De momento no puede descartarse ningún escenario. CONMEBOL, en comunicación con las autoridades locales, recoge más información sobre una noche para el olvido en Avellaneda y donde desde temprano se comenzó a forjar un caldo de cultivo que terminó en escándalo.

