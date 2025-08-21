No es Mastantuono: FIFA premió a un futbolista del Real Madrid con pasado en Argentina

Franco Mastantuono tuvo finalmente su debut con un Real Madrid que por estas horas recibe la visita de la FIFA. Todo ello para premiar a uno de los compañeros del ex futbolista de River Plate por su andadura durante la última edición a gran escala del Mundial de Clubes disputado por los Estados Unidos de Norteamérica. Gonzalo García recibió el premio a mayor goleador del torneo. No nos olvidemos que pese a tener nacionalidad española, tiene un pasado por el fútbol argentino.

Gonzalo García vivió en suelo Albiceleste. Jugaba en Santa Bárbara, el club del country donde vivía en General Pacheco entre sus 6 y 8 años de vida. Ocurrió en un periodo entre el año 2010 y 2012 donde se empapó del fútbol argentino y donde incluso existen diferentes imágenes de su figura con la camiseta de River Plate. Si, la misma que vistió Franco Mastantuono muchos años antes de que coincidiesen bajo la plantilla de Xabi Alonso en la capital española. El propio goleador del Mundial de Clubes de la FIFA desvelaba en charlas al ente madre del fútbol todo.

“Era categoría 2004 y se entrenaba con chicos nacidos en 2002 y 2001, y con ellos ya hacía diferencia. No llegó a competir formalmente con el grupo, pero sí jugábamos seguido con los clubes de la zona. Era uno de esos chicos que se pasaban a uno, dos, tres jugadores con mucha facilidad”, reflexiones del propio Gonzalo García a la FIFA alrededor de su experiencia en Argentina. Desde el año 2012 volvería a la capital española y un par de veranos más tarde, llegaría a las inferiores de Real Madrid.

En la ciudad deportiva de Valdebebas del Real Madrid se ve por las últimas horas a Gonzalo García con el trofeo de máximo goleador del Mundial de Clubes. Un premio con el que se quedó después de igualar en cuatro tantos con nombres como Ángel Di María (Benfica), Marcos Leonardo (Al Hilal) y Serhou Guirassy (Borussia). Sus asistencias e igualmente eficiencia en cuanto a minutos se refiere, terminaron de inclinar la balanza en favor del compañero de Mastantuono. Se le entiende como uno de los jugadores que más ha ganado presencia en el equipo desde la llegada de Xabi Alonso.

Gonzalo García fue premiado por FIFA como goleador del Mundial: TW

Su participación en Estados Unidos le valió ganarse un lugar en el primer equipo del Real Madrid. Incluso ocupará una de las 25 plazas que LaLiga entrega a cada uno de los clubes participantes para la disputa del certamen. Ya heredó el número 16 y vive una temporada donde de la mano de Mastantuono, luchará por todo lo alto contra Barcelona tras una campaña sin títulos en el estadio Santiago Bernabéu. El goleador del Mundial de Clubes tiene pasado en Argentina.

Gonzalo García y un pasado riverplatense

Martín Frontera, entrenador de Gonzalo García por entonces, desvelaba igualmente la propia FIFA que se trataba de un talento generacional. Incluso habla de un chico que ni mucho menos tenía ganas de moverse en el territorio sudamericano para empezar una aventura que no sabía lo que le iba a deparar en el viejo continente. ¿Se imaginan lo que hubiera sido con Franco y Marcelo Gallardo?

Gonzalo García y sus fotos con la camiseta de River: TW

“Se destacaba, pero si tengo que decir la verdad, sinceramente no visualizaba este presente para él, pero me pone feliz, contento y orgulloso…Cuando volvió a España fue triste porque era uno de los chicos que más se destacaba y formaba parte de una categoría muy buena”, reflexiones de Martín Frontera, entrenador de Gonzalo García en su paso por el fútbol argentino.

