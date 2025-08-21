Triplicó a Messi: el récord que el nuevo fichaje de la MLS le ha quitado al argentino en un mes

Ganó Inter Miami a Tigres por la Leagues Cup. Lo hizo en un contexto donde su estrella no dijo presente producto de diferentes molestias y donde mientras tanto, se rompían diferentes récords de Lionel Andrés Messi por la MLS. Aseguran que una de las nuevas grandes incorporaciones del certamen ha triplicado la cantidad de camisetas vendidas por el argentino durante su primer mes de competencia por el equipo de David Beckham. Casi 1.5 millones de unidades, al mercado.

Son Heung-min es el fichaje más caro en toda la historia del fútbol de los Estados Unidos. Más de 22 millones de euros pagó semanas atrás LAFC al Tottenham de la Premier League para quedarse con el delantero surcoreano. John Thorrington, presidente del club de USA, asegura que durante su primer mes por California el jugador ha generado una venta de 1.5 millones de camisetas con su nombre en la espalda. Hablamos de una marca que supera en un millón de unidades el récord de Messi en La Florida.

“Esta es la segunda semana en la que no solo hablamos de la camiseta de fútbol más vendida en la MLS. Es la camiseta más vendida de cualquier deporte en el mundo en este momento, estoy hablando de Son…Si tomamos en cuenta desde que firmó con el LAFC hasta ahora, ha vendido más camisetas que cualquier otro atleta en el mundo”, palabras de un Thorrington tajante sobre Son. Solamente en las primeras 24 horas de su fichaje se estima que cerca de 300.000 fueron comercializadas producto de las tiendas online del club.

La llegada de Son pone a la MLS en un nuevo horizonte. Se trata del primer gran fichaje hecho a base de talonario y a costa de los intereses de la élite europea. Recordemos que el futbolista venía de ganar el primer título del Tottenham desde el año 2009 siendo tanto figura como capitán de la plantilla. En la ciudad de Los Ángeles alucinan con los récords alrededor de su venta de camisetas e igualmente con el boom que ha generado en un territorio con cerca de 300.000 surcoreanos viviendo en las adyacencias de la ciudad. Triplica las marcas realizadas por Messi a mediados del año 2023 según portales como Pubity Sport.

Son genera un boom en la MLS que ni Messi logró en su día:

Se trata de la incorporación más cara por parte de un fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica que le entiende como una figura vital para vender el certamen antes de la llegada del mundial. Son y Messi no son solamente algunos de los mejores activos en la historia del certamen sino igualmente los mejores embajadores de una MLS donde ambos jugadores de fútbol ya rompen incluso las marcas generadas en su día por Michael Jordan en cuanto a la venta de indumentarias y merchandising durante los primeros 31 días de su fichaje por una nueva entidad.

Por esto Messi no jugó ante Tigres

“Hoy Javier tuvo una conversación con Leo y, cómo estaban la sensaciones, que no fueron las mejores. Preferimos no arriesgar y no retroceder de nuevo en el tiempo e ir a lo seguro…¿Jordi Alba? Sufrió un golpe en la rodilla”, confesaba Javier Morales en rueda de prensa después de la victoria frente a los mexicanos. Inter Miami, a semis.Ángel Correa marcó para el equipo de la Liga MX mientras Luis Suárez con un doblete se vistió de Messi para meter al equipo de Javier Mascherano en una nueva antesala de la final de la Leagues Cup.

El miércoles 27 de agosto Lionel y compañía buscarán el pase a la final de un torneo que ya ganaron en el año 2023 cuando tengan que medirse en una nueva edición del clásico frente a Orlando.

