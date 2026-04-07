Los millonarios premios que repartirá la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 arranca su fase de grupos este martes, los grandes equipos de Sudamérica buscarán la gloria deportiva una vez más, pero también ponen ojo en lo económico. El torneo continental volvió a aumentar sus premios de cada fase y partidos ganados.
La fase de grupos tendrá como premio 3 millones de dólares, a razón de 1 millón por cada partido de local en dicha ronda, así como un premio de 340 mil dólares por cada triunfo conseguido. Esto representa un aumento inicial a los 300 mil que se pagaban cuando arrancó el premio etiquetado como mérito deportivo.
Las rondas de eliminación directa siguen pagando desde 1.5 millones desde octavos de final, hasta los 2.3 millones de los que avancen a semifinales. El campeón y vicecampeón tendrán un aumento.
El premio mayor, es de 25 millones de dólares, para el campeón. Esta cifra representa 1 millón más de lo que cobró Flamengo de Brasil por ganarla el año pasado.
Estos son los grupos de la Copa Libertadores 2026
- Grupo A
Flamengo (Bra)
Estudiantes de La Plata (Arg)
Cusco (Per)
Independiente de Medellín (Col)
- Grupo B
Nacional (Uru)
Universitario (Per)
Coquimbo Unido (Chi)
Deportes Tolima (Col)
- Grupo C
Fluminense (Bra)
Bolívar (Bol)
Deportivo La Guaira (Ven)
Independiente Rivadavia (Arg)
- Grupo D
Boca Juniors (Arg)
Cruzeiro (Bra)
Universidad Católica (Chi)
Barcelona (Ecu)
- Grupo E
Peñarol (Uru)
Corinthians (Bra)
Santa Fe (Col)
Platense (Arg)
- Grupo F
Palmeiras (Bra)
Cerro Porteño (Par)
Junior de Barranquilla (Col)
Sporting Cristal (Per)
- Grupo G
Liga de Quito (Ecu)
Lanús (Arg)
Always Ready (Bol)
Mirassol (Bra)
- Grupo H
Independiente del Valle (Ecu)
Libertad (Par)
Rosario Central (Arg)
Universidad Central (Ven