Lennart Karl jugará el Mundial 2026 con una imagen de Messi en su pierna izquierda

El argentino, ícono total de una de las grandes estrellas de Alemania y Bayern Múnich. Karl no niega su admiración por La Pulga.

No es la Alemania de siempre, pero en el Mundial 2026 pocos nombres generan tanta expectativa como Lennart Karl. La joya del Bayern Múnich tendrá su debut en el gran torneo de la FIFA con un claro homenaje a Lionel Messi. Le tiene como referente y espera poder seguir su camino en el certamen.

“Messi está en mi espinillera izquierda. Ha sido mi modelo a seguir desde que podía jugar al fútbol: zurdo, pequeño, un jugador que hace cosas increíbles con el balón. Tenerlo conmigo me da algo en qué pensar. Es simplemente un incentivo para trabajar duro y hacerme un nombre al más alto nivel”, reflexiones del extremo derecho de solo 18 años. Nunca ha negado su admiración por La Pulga.

Hablar de Lennart Karl supone comentar la gran esperanza de Alemania para el certamen. Hará parte de un ataque donde, con Florian Wirtz, Jamal Musiala o Kai Havertz, espera poder darle a Alemania algo de esa regularidad que mantuvo durante buena parte de la historia de los Mundiales. No olvidemos que Die Mannschaft no pasa la fase de grupos desde Brasil 2014.

Messi es el referente de un Lennart Karl que apenas tiene una temporada como profesional. Ganó todos los títulos locales posibles con un Bayern donde ha jugado hasta la fecha en treinta y seis partidos oficiales. Sus nueve goles y siete asistencias con el equipo de Vincent Kompany van de la mano de un progreso que ya le vale para meterse en la Selección de Alemania. Ya tiene ahí un par de choques disputados y bajo el mando de Julian Nagelsmann.

Las espinilleras de Messi que usará Karl en el Mundial: GETTY

Alemania se alista para un Mundial con claros objetivos. Se tiene como obligación superar una fase de grupos donde Costa de Marfil, Ecuador y Curazao serán los primeros oponentes. Tras los fracasos de Rusia 2018 y Qatar 2022, la cuatro veces Campeona del Mundo espera llegar al final de las fases decisivas con un equipo que mezcla juventud con algunos de los pesos pesados de la última década. Lennart Karl jugará el torneo con Lionel Messi en su pierna izquierda.

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La convocatoria de Alemania

Arqueros: Neuer (Bayern Múnich), Baumann (Hoffenheim), Nübel (VfB Stuttgart).

Defensas: Anton (Borussia Dortmund), Brown (Eintracht Frankfurt), Raum (RB Leipzig), Rüdiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thiaw (Newcastle United), Tah (Bayern Múnich).

Centrocampistas: Gross (Brighton), Kimmich (Bayern Múnich), Nmecha (Borussia Dortmund), Pavlovic (Bayern Múnich), Stiller (VfB Stuttgart), Amiri (Mainz), Goretzka (Bayern Múnich).

Delanteros: Havertz (Arsenal), Karl (Bayern Múnich), Musiala (Bayern Múnich), Wirtz (Liverpool), Beier (Borussia Dortmund), Leweling (VfB Stuttgart), Sané (Galatasaray), Undav (VfB Stuttgart), Woltemade (Newcastle United).

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