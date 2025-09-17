¿Qué pasa si Liga de Quito gana, pierde o empata contra Sao Paulo en Copa Libertadores?

Este jueves 18 de septiembre de 2024 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Liga de Quito vs Sao Paulo. La ida se disputa en la altura de Ecuador, donde el equipo local puede sacar una importante ventaja pensando en la vuelta.

Liga de Quito llega a esta instancia después de eliminar en los octavos de final a Botafogo, en una llave donde se hizo fuerte de local tras perder 1 a 0 en Brasil. Mientras que, Sao Paulo sufrió y dejó a Atlético Nacional eliminado por medio de los penales.

¿Qué pasa si Liga de Quito le gana a Sao Paulo?

Liga de Quito aparece como favorito ante Sao Paulo en el Rodrigo Paz Delgado. Una victoria y que sea holgada puede significar el regreso de LDU a unas semifinales de Copa Libertadores después de 17 años. No llega a esta instancia después de ser campeón.

¿Qué pasa si Liga de Quito empata contra Sao Paulo?

Un empate podría dejar todo abierto para jugar la vuelta en Brasil, ya que el gol visitante no se cuenta más. Sin embargo, sería una oportunidad desperdiciada para LDU que debería aprovechar su localía y sacar un mejor resultado que lo lleve más cerca de las semifinales.

¿Qué pasa si Liga de Quito pierde contra Sao Paulo?

Una derrota para Liga de Quito en condición de local ante Sao Paulo daría casi que finalizada la llave, ya que los brasileños son muy fuertes de local, y a Liga de Quito le ha costado en sus últimas visitas a este país.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito contra Sao Paulo?

El partido de Liga de Quito contra Sao Paulo por la Copa Libertadores se podrá ver por la señal de ESPN y también por los diferentes planes de Disney+. El encuentro comenzará desde las 17H00 (Ecuador).

