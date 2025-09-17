Mientras Tiago Nunes gana 30 mil dólares en Liga de Quito, esta es la fortuna que cobra Hernán Crespo en Sao Paulo

Este jueves 18 de septiembre de 2025 se enfrentan por los cuartos de final en la Copa Libertadores, Liga de Quito contra Sao Paulo. La llave de ida se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Tiago Nunes busca hacer historia con Liga, mientras que Crespo busca confirmar a Sao Paulo como un candidato.

Por otro lado, también está la gran diferencia salarial que existe entre ambos entrenadores. Tiago Nunes con Liga de Quito gana al mes un salario que ronda entre los 25 mil y 30 mil dólares. Siendo uno de los mejores pagados en toda la LigaPro.

Hernán Crespo llega a este duelo como uno de los mejores pagados de la Copa Libertadores. El entrenador argentino de Sao Paulo estaría ganando mensualmente un salario que supera los 170 mil dólares. Más de 2 millones al año.

Sao Paulo en esta temporada fue construido por un “viejo conocido” de Liga de Quito. Ya que Luis Zubeldía estuvo entrenando al equipo brasileño y construyó el equipo que hoy dirige Crespo. El ex DT de LDU fue despedido a mitad de temporada por malos resultados a nivel local.

ver también Tiene que volver a Barcelona SC, pero este jugador le da un golpe al ‘Ídolo’: “No es un club…”

Nunes llegó a Liga de Quito en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Tanto Liga de Quito como Sao Paulo ven esta llave con grandes posibilidades de pasar a semifinales. El ganador de esta llave se enfrentaría en una eventual semifinal a Palmeiras o River Plate. La vuelta se jugará la próxima semana en Brasil.

Publicidad

Publicidad

ver también Conmoción en Ecuador: Jugador de Orense resultado herido tras un intento de asalto

Los números de Tiago Nunes en Liga de Quito

Como entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes ha dirigido un total de 16 partidos entre todas las competencias. El brasileño ha conseguido 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Tiene pocas chances de pelear la LigaPro y solo le queda la Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs Sao Paulo y por dónde ver?

El partido de Liga de Quito contra Sao Paulo se jugará desde las 17H00 (Ecuador) de este jueves 18 de septiembre de 2025. El partido se podrá ver por las señales de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Encuesta¿Qué entrenador crees que ganará el partido? ¿Qué entrenador crees que ganará el partido? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad