Murió la polémica: Piero Hincapié manda un mensaje tras su debut con Arsenal en Champions League

Piero Hincapié debutó con Arsenal en la Champions League, sin embargo, el ecuatoriano apenas estuvo en cancha 6 minutos contra el Athletic Club. En medio de toda la polémica que desató este debut en Ecuador, el central ecuatoriano ahora mandó este mensaje.

En sus redes sociales, Piero Hincapié mandó un mensaje que exterminó totalmente la polémica. “Todo tiene un comienzo. Buenas noches. Seguimos”, fue el mensaje que Hincapié posteó en redes sociales para que se bajen las críticas por su gris debut.

Para Arteta esos 6 minutos de Hincapié fueron de los mejores que ha jugado. Ahora se espera que Hincapié siga teniendo minutos en los siguientes partidos y logre romper con una defensa que ya está consolidada, tanto en la saga central como lateral por izquierda.

Hincapié confía en poder ganarse un lugar con Arsenal en la Champions League y en la Premier League. El ecuatoriano tuvo diferentes opciones para irse de Bayer Leverkusen, sin embargo, el ecuatoriano eligió al proyecto ‘Gunner’ por sobre otros equipos.

El mensaje de Hincapié en redes sociales.

Arteta tiene mucha confianza en Piero Hincapié y lo ha dejado claro en cada rueda de prensas que le han preguntado por él. El Arsenal en esta temporada es candidato a pelear cada uno de los campeonatos, ya que tiene una de las plantillas más completas de Europa.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Con Arsenal, Piero Hincapié tiene un contrato de 1 temporada de cesión, pero con obligación de compra a finales de año. Se espera que Arsenal ejecute la opción de compra y mejore el salario del ecuatoriano, que pasaría de ganar 3 millones a 7 millones.

Los títulos que ganó Hincapié en Alemania

Piero Hincapié llegó a Inglaterra ganando todo en Alemania. El ecuatoriano conquistó con Bayer Leverkusen la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Varios equipos del mundo estuvieron interesados en su fichaje.

