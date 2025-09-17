Patrik Mercado es la nueva gran joya de Independiente del Valle que se aproxima a ser vendido en Europa en este mercado. El jugador tricolor sonó para varios equipos en la última ventana, sin embargo, todo apunta a que el jugador tricolor ya tendría un destino fijo.

De acuerdo a diferentes informaciones de Europa, Patrik Mercado está viajando a Portugal para sellar su acuerdo con el Braga de Portugal. El joven futbolista ecuatoriano se vincularía a este equipo ya para la ventana de invierno y jugaría a partir de enero.

Este movimiento era una jugada que estaba esperando Patrik Mercado para finalmente llevar su carrera a Europa. La joya del fútbol ecuatoriano estuvo cerca de firmar con el Wolfsburg de la Bundesliga y también sonó para el Wolverhampton de la Premier League.

Por otro lado, para Independiente del Valle también resulta beneficioso que Mercado se marche ya para 2026. Puesto que, tendrán al jugador ecuatoriano para los próximos partidos en los que aspiran a ganar la LigaPro y también la Copa Sudamericana.

Con esta posible transferencia se entiende por qué Patrik Mercado no viene jugando con regularidad en Independiente del Valle y también se quedó sin espacio en la Selección de Ecuador en la última doble fecha FIFA. Aunque el jugador fue convocado.

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

Patrik Mercado en toda la temporada con Independiente del Valle ha jugado un total de 37 partidos entre todas las competencias. El joven jugador ha marcado 6 goles y dado 10 asistencias. Es el líder absoluto de la creatividad en el medio campo de IDV.

¿Cuánto cuesta el pase de Patrik Mercado?

De acuerdo a la información de Transfermark, el pase de Patrik Mercado tiene un valor de 3 millones de dólares. Sin embargo, la transferencia se daría por más millones y así como en otras negociaciones, IDV se guardaría un porcentaje del pase.

