Es tendencia:
logotipo del encabezado
Independiente del Valle

Patrik Mercado ya tendría todo listo para llegar a este equipo europeo en enero de 2026

La joya de Independiente del Valle se encamina a jugar con este equipo en 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Mercado se va de IDV para llegar a este equipo en Europa
© APIMercado se va de IDV para llegar a este equipo en Europa

Patrik Mercado es la nueva gran joya de Independiente del Valle que se aproxima a ser vendido en Europa en este mercado. El jugador tricolor sonó para varios equipos en la última ventana, sin embargo, todo apunta a que el jugador tricolor ya tendría un destino fijo.

De acuerdo a diferentes informaciones de Europa, Patrik Mercado está viajando a Portugal para sellar su acuerdo con el Braga de Portugal. El joven futbolista ecuatoriano se vincularía a este equipo ya para la ventana de invierno y jugaría a partir de enero.

Este movimiento era una jugada que estaba esperando Patrik Mercado para finalmente llevar su carrera a Europa. La joya del fútbol ecuatoriano estuvo cerca de firmar con el Wolfsburg de la Bundesliga y también sonó para el Wolverhampton de la Premier League.

Por otro lado, para Independiente del Valle también resulta beneficioso que Mercado se marche ya para 2026. Puesto que, tendrán al jugador ecuatoriano para los próximos partidos en los que aspiran a ganar la LigaPro y también la Copa Sudamericana.

¡ÚLTIMA HORA! Emelec podría volver a ser sancionado por la FIFA por este jugador

ver también

¡ÚLTIMA HORA! Emelec podría volver a ser sancionado por la FIFA por este jugador

Con esta posible transferencia se entiende por qué Patrik Mercado no viene jugando con regularidad en Independiente del Valle y también se quedó sin espacio en la Selección de Ecuador en la última doble fecha FIFA. Aunque el jugador fue convocado.

Publicidad
Mientras Tiago Nunes gana 30 mil dólares en Liga de Quito, esta es la fortuna que cobra Hernán Crespo en Sao Paulo

ver también

Mientras Tiago Nunes gana 30 mil dólares en Liga de Quito, esta es la fortuna que cobra Hernán Crespo en Sao Paulo

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

Patrik Mercado en toda la temporada con Independiente del Valle ha jugado un total de 37 partidos entre todas las competencias. El joven jugador ha marcado 6 goles y dado 10 asistencias. Es el líder absoluto de la creatividad en el medio campo de IDV.

¿Cuánto cuesta el pase de Patrik Mercado?

De acuerdo a la información de Transfermark, el pase de Patrik Mercado tiene un valor de 3 millones de dólares. Sin embargo, la transferencia se daría por más millones y así como en otras negociaciones, IDV se guardaría un porcentaje del pase.

Encuesta

¿Hace bien Mercado en irse a Portugal?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¿Un titular? Jugador de Independiente del Valle sería refuerzo de Liga de Quito en el 2026
Fútbol de Ecuador

¿Un titular? Jugador de Independiente del Valle sería refuerzo de Liga de Quito en el 2026

El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”
Fútbol de Ecuador

El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”

Última hora: América de México va por una figura de Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

Última hora: América de México va por una figura de Independiente del Valle

OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro
Fútbol de Ecuador

OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo