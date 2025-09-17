¡ÚLTIMA HORA! Emelec podría volver a ser sancionado por la FIFA por este jugador

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se reveló que Emelec nuevamente puede volver a ser sancionado por la FIFA. El club azul supuestamente ya había cumplido con todas sus deudas, sin embargo, ahora se reveló que no es así y otra vez podría ser notificado.

Ecuavisa reveló que Leandro Vega no habría recibido el pago de Emelec para que su deuda quede saldada. El ‘Bombillo’ canceló esta deuda sobre el final y para poder inscribir a sus nuevos fichajes. Ahora el mismo jugador confesó que no ha recibido dicho pago.

“Actué de buena fe y les di la posibilidad de que puedan incorporar, creyendo que iban a cumplir. No lo hicieron. Se les dio un nuevo plazo hasta la semana pasada y tampoco pagaron. Así que se notificó a FIFA, y seguramente los van a inhibir de nuevo“, le comentó el jugador a Ecuavisa.

Este fue el pago que más demoró en hacer Emelec y ahora resulta que el mismo no se ha concretado. En el portal de la FIFA aún no registra una sanción. Desde el club sostienen que el ‘Bombillo’ si ha pagado este saldo y que no hay ninguna deuda pendiente.

ver también No solo Diogo Bagüí: Emelec puede perder a otra estrella “gratis”

Así comunicaba el presidente de Emelec el pago de la deuda a Leandro Vega. (Foto; Captura de Pantalla)

Se espera que si la FIFA comprueba que Leandro Vega no recibió el pago que Emelec le adeudaba nuevamente, el equipo ecuatoriano sea sancionado con la prohibición de inscribir fichajes. No obstante, en esta ocasión se solucionaría pagando y no habría mercados bloqueados.

Publicidad

Publicidad

ver también Tiene que volver a Barcelona SC, pero este jugador le da un golpe al ‘Ídolo’: “No es un club…”

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.