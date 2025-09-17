Tiene que volver a Barcelona SC, pero este jugador le da un golpe al ‘Ídolo’: “No es un club…”

Barcelona SC tiene que recuperar a varios jugadores que están cedidos en otros equipos para 2026. Uno de estos jugadores que debe volver es Bruno Caicedo. El extremo que ahora está en Orense terminó dándole un insólito y contundente golpe al ‘Ídolo’.
En diálogo con Zapping Sports, Bruno Caicedo le pegó a Barcelona SC por ser un equipo que le ha dado pocas oportunidades a los jóvenes. El mismo futbolista tuvo que salir del club a préstamo a Orense, para demostrar que es uno de los talentos más importantes de la LigaPro.
“Muchos sabemos que Barcelona SC, con todo respeto, no es un club que le da posibilidades a los jóvenes para conseguir algo“, comentó el jugador. Esta declaración no dejó de sorprender, ya que el futbolista aún tiene contrato con el ‘Ídolo’ y debe volver.
Asimismo, se ha revelado que Bruno Caicedo tendría ofertas desde el extranjero para seguir su carrera lejos de Ecuador. Lo más probable es que se pueda dar una venta, ya que el ‘Ídolo’ no vería con malos ojos vender a un jugador, que ni probó en su equipo.
ver también
Conmoción en Ecuador: Jugador de Orense resultado herido tras un intento de asalto
También Bruno Caicedo terminó revelando que muchos jugadores juveniles de Barcelona SC tienen miedo de salir a préstamo: “Los chicos de Barcelona tiene miedo a salir. Tienen miedo a dar ese paso de un préstamo. Porque creen que no van a poder demostrar lo que realmente son“, declaró el jugador.
ver también
Murió la polémica: Piero Hincapié manda un mensaje tras su debut con Arsenal en Champions League
Los números de Bruno Caicedo en esta temporada
En lo que va de temporada, Bruno Caicedo ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. El joven delantero ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva ya en cancha más de 1.300 minutos, encontrando en Orense la regularidad que no tenía en Barcelona SC.
¿Cuánto dinero ganaría Barcelona SC por Bruno Caicedo?
En caso de concretarse una venta al extranjero, Bruno Caicedo podría significar para Barcelona SC una venta superior al medio millón de dólares. Es una de las cifras más importantes en las que el ‘Ídolo’ podría vender a uno de sus juveniles en 2026.
ver también
¿No era mejor Emelec o Barcelona SC? Kike Saverio jugará en Brasil y este sería su sueldo
ver también
Revelan que Diogo Bagüí le pidió esta fortuna a Emelec para renovar su contrato
Encuesta¿Cuál será el equipo de Bruno Caicedo en 2026?
¿Cuál será el equipo de Bruno Caicedo en 2026?
YA VOTARON 0 PERSONAS