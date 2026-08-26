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Mientras Eduardo Coudet gana 3.5 millones en River Plate, el salario de Pablo Repetto en Independiente Santa Fe

¡Diferencia abismal en los banquillos! Mientras Eduardo Coudet gana 3.5M$ en River Plate, esto es lo que cobra Pablo Repetto en Santa Fe. Entérate.

Eduardo Coudet y Pablo Repetto se enfrentaron en Copa Sudamericana.
© Getty ImagesEduardo Coudet y Pablo Repetto se enfrentaron en Copa Sudamericana.

Las llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 solo esperan por un equipo y ese saldrá del enfrentamiento entre River Plate e Independiente Santa Fe, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de los entrenadores Eduardo Coudet y Pablo Repetto.

El ‘Chacho’ Coudet llegó a River Plate el 4 de marzo de 2026 y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. A pesar de que está siendo duramente cuestionado, ya llegó a una final (Torneo Apertura 2026) para empezar a justificar su salario de más de 3 millones de dólares.

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Pablo Repetto llegó a Independiente Santa Fe el primero de enero de 2026 y en el primer semestre alcanzó las semifinales de la Liga Colombiana y quedó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores. El DT uruguayo venía de ser el mejor pagado del fútbol colombiano en 2024 cuando dirigía a Atlético Nacional con un salario anual de 960.000 dólares. Ahora, ¿gana más o menos que Eduardo Coudet?

La gran diferencia de salarios entre Eduardo Coudet y Pablo Repetto

Eduardo Coudet y Pablo Repetto. (Foto: Getty Images)

Eduardo Coudet y Pablo Repetto. (Foto: Getty Images)

La diferencia sería de más de 2.7 millones de dólares. Mientras medios de argentina como ‘El Intransigente’ y ‘El Destape’ tienen a Eduardo ‘Chacho’ Coudet ganando 3.5 millones de dólares al año en River Plate, la inteligencia artificial ‘Gemini’ le estima un salario anual a Pablo Reptetto que está entre los $720.000 y $960.000 dólares.

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En resumen

  • Eduardo Coudet gana 3.5 millones de dólares anuales dirigiendo a River Plate.
  • Pablo Repetto percibe hasta 960.000 dólares como técnico de Independiente Santa Fe.
  • Vasco da Gama espera en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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