Los millonarios premios que repartirá la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana se sorteó ayer, y además de tener definidos los grupos de la Gran Conquista, también dieron detalles de los millonarios premios. El torneo generará menos que la Libertadores pero igual entregará cifras altísimas.

El ganador de la Copa Sudamericana se embolsará 10 millones de dólares, y el vicecampeón ganará 2.5 millones de dólares. El aumento en la final es considerable, este año la CONMEBOL pagará 3.5 millones más de lo que ganó Lanús de Argentina.

El subcampeón del año pasado ganó 500 mil dólares menos de lo que ganará el campeón. La cifra por mérito deportivo también cambió, ahora cada equipo ganará 250 mil dólares por cada partido ganado.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, contó que los ingresos generados aumentaron y la filosofía de la institución es reinvertirlo para los equipos.

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana

Grupo A

América de Cali

Tigre

Macará

Alianza Atlético

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ver también Los millonarios premios que repartirá la Copa Libertadores 2026

Grupo B

Atlético Mineiro

Cienciano

Academia Puerto Cabello

Juventus Las Piedras

Grupo C

Sao Paulo

Millonarios

Boston River

O’Higgins

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Deportivo Recoleta

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Grupo E

Racing

Caracas

Independiente Petrolero

Botafogo

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco Da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

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Grupo H

River Plate

Red Bull Bragantino

Blooming

Carabobo

En resumen