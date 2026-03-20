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Copa Sudamericana

Los millonarios premios que repartirá la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana también aumentó sus premios económicos por la CONMEBOL y dará varios millones al ganador.

Por Gustavo Dávila

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Los millonarios premios que repartirá la Copa Sudamericana Foto: Getty
Los millonarios premios que repartirá la Copa Sudamericana Foto: Getty

La Copa Sudamericana se sorteó ayer, y además de tener definidos los grupos de la Gran Conquista, también dieron detalles de los millonarios premios. El torneo generará menos que la Libertadores pero igual entregará cifras altísimas.

El ganador de la Copa Sudamericana se embolsará 10 millones de dólares, y el vicecampeón ganará 2.5 millones de dólares. El aumento en la final es considerable, este año la CONMEBOL pagará 3.5 millones más de lo que ganó Lanús de Argentina.

El subcampeón del año pasado ganó 500 mil dólares menos de lo que ganará el campeón. La cifra por mérito deportivo también cambió, ahora cada equipo ganará 250 mil dólares por cada partido ganado.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, contó que los ingresos generados aumentaron y la filosofía de la institución es reinvertirlo para los equipos.

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana

Grupo A 

  • América de Cali
  • Tigre
  • Macará
  • Alianza Atlético
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Grupo B 

  • Atlético Mineiro
  • Cienciano
  • Academia Puerto Cabello
  • Juventus Las Piedras

Grupo C

  • Sao Paulo
  • Millonarios
  • Boston River
  • O’Higgins

Grupo D

  • Santos 
  • San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca
  • Deportivo Recoleta
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Grupo E

  • Racing 
  • Caracas
  • Independiente Petrolero
  • Botafogo

Grupo F

  • Gremio
  • Palestino
  • Montevideo City Torque
  • Deportivo Riestra

Grupo G

  • Olimpia 
  • Vasco Da Gama
  • Audax Italiano
  • Barracas Central
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Grupo H

  • River Plate
  • Red Bull Bragantino
  • Blooming
  • Carabobo

En resumen

  • El ganador de la Copa Sudamericana recibirá un premio de 10 millones de dólares.
  • La CONMEBOL pagará 3.5 millones más de lo que obtuvo el club Lanús.
  • Los equipos ganarán 250 mil dólares por mérito deportivo en cada partido vencido.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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