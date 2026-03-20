Los millonarios premios que repartirá la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana se sorteó ayer, y además de tener definidos los grupos de la Gran Conquista, también dieron detalles de los millonarios premios. El torneo generará menos que la Libertadores pero igual entregará cifras altísimas.
El ganador de la Copa Sudamericana se embolsará 10 millones de dólares, y el vicecampeón ganará 2.5 millones de dólares. El aumento en la final es considerable, este año la CONMEBOL pagará 3.5 millones más de lo que ganó Lanús de Argentina.
El subcampeón del año pasado ganó 500 mil dólares menos de lo que ganará el campeón. La cifra por mérito deportivo también cambió, ahora cada equipo ganará 250 mil dólares por cada partido ganado.
Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, contó que los ingresos generados aumentaron y la filosofía de la institución es reinvertirlo para los equipos.
Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana
Grupo A
- América de Cali
- Tigre
- Macará
- Alianza Atlético
ver también
Los millonarios premios que repartirá la Copa Libertadores 2026
Grupo B
- Atlético Mineiro
- Cienciano
- Academia Puerto Cabello
- Juventus Las Piedras
Grupo C
- Sao Paulo
- Millonarios
- Boston River
- O’Higgins
Grupo D
- Santos
- San Lorenzo
- Deportivo Cuenca
- Deportivo Recoleta
Grupo E
- Racing
- Caracas
- Independiente Petrolero
- Botafogo
Grupo F
- Gremio
- Palestino
- Montevideo City Torque
- Deportivo Riestra
Grupo G
- Olimpia
- Vasco Da Gama
- Audax Italiano
- Barracas Central
Grupo H
- River Plate
- Red Bull Bragantino
- Blooming
- Carabobo
En resumen
- El ganador de la Copa Sudamericana recibirá un premio de 10 millones de dólares.
- La CONMEBOL pagará 3.5 millones más de lo que obtuvo el club Lanús.
- Los equipos ganarán 250 mil dólares por mérito deportivo en cada partido vencido.