Gracias a Messi, Cristiano Ronaldo logra un récord mundial de más de 13.7 millones

En esta ocasión, no hubo rivalidad. Todo lo contrario. Lionel Messi, sin ni siquiera darse cuenta, ayudó a que Cristiano Ronaldo tuviera un récord mundial de más de 13.7 millones que muy pocos llegaron a pensar que conseguiría de esa manera. ¡Lo bonito del fútbol!

Cristiano tenía en su poder el comentario con más ‘Me Gusta’ (6 millones) de la historia de Instagram cuando el 5 de junio de 2024 le comentó a Kylian Mbappé sobre su llegada al Real Madrid que ahora era “mi turno para observar. Emocionado de verte iluminar el Bernabéu”. El momento de la ayuda de Messi estaba por llegar.

Lionel Messi publicó una carta por el fallecimiento de su padre Jorge Messi y Cristiano Ronaldo le publicó un mensaje el 12 de agosto de 2026 diciendo que “un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”. Ese comentario llegó a más 7.2 millones de ‘Me Gusta’ en Instagram.

Cristiano Ronaldo logra un récord mundial gracias a Messi

Cristiano Ronaldo reaccionó a la despedida de Messi de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Messi se despidió el 6 de octubre de la Selección Argentina, hizo una publicación al respecto y volvió a aparecer un comentario de Cristiano. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, publicó CR7 para no solo llegar a más de 6.5 millones de ‘Me Gusta’, también pasó a tener el récord mundial de tener los tres comentarios con más ‘Me Gusta’ de la historia de Instagram. Las publicaciones de Leo le dieron una mano con el contexto perfecto para llegar a más de 13.7 millones de ‘Me Gusta’.

¿Quién tiene más seguidores en Instagram, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

La diferencia es de 163 millones. Mientras Cristiano Ronaldo tiene más de 680 millones de seguidores en Instagram, Lionel Messi cuenta con más de 517 millones de seguidores.

Publicidad

Encuesta¿Quién fue el otro jugador al que le comentó Cristiano para tener los 3 comentarios con más likes de Instagram? ¿Quién fue el otro jugador al que le comentó Cristiano para tener los 3 comentarios con más likes de Instagram? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave