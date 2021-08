La Selección de España ha asegurado su puesto en el podio de los Juegos Olímpicos, clasificándose a la gran final del torneo luego de ganarle a Japón en tiempo complementario. El gol del pase a la final fue de Marco Asensio, jugador que ha estado en el blanco de las críticas. El futbolista del Real Madrid se descargó ante la prensa.

Marco Asensio es uno de los futbolitas mayores de 23 años que convocó Luis de la Fuente para estos Juegos Olímpicos. El jugador del Real Madrid ha sido uno de los más criticados de La Roja en Tokio 2020 y finalmente ha respondido sobre el césped. El volante puso el gol de la victoria para clasificar a la gran final en tiempo agregado.

El jugador del Real Madrid fue cuestionado por sus suplencias en Tokio 2020. "Me la tomo saliendo al campo e intentando marcar las diferencias. Eso lo decide el míster, obviamente a mí donde me gusta estar es en el campo, pero si no intentar cuando tenga minutos aprovecharlos, como siempre hago".

Luego del gol de la clasificación, Asensio cargó contra sus detractores. "Al final hay mucha gente que habla, que critica. Las críticas es algo con lo que tenemos que convivir. Pero algunas críticas sobrepasan algunos límites que no deberían sobrepasar. Soy jugador del Madrid, de la Selección y tenemos que aguantar ese tipo de situaciones. También va para toda esa gente que ayuda… y a los que no".

Fuente: Getty

Van por la medalla de oro

La Selección de España ha cumplido con el objetivo de garantizar una medalla en estos Juegos Olímpicos. Sin embargo, queda por delante el reto de subir a lo alto del podio. Para llevarse la medalla de oro deberán ganar ante Brasil, en un partido que se jugará el próximo 7 de agosto en el Estadio Internacional de Yokohama.