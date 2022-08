Pasó lo que todos sabían que iba a pasar. Tristemente, pero sucedió lo esperable. La estrella del básquet femenino Brittney Griner recibió una condena de 9 años de prisión por cargos de "drogas".

La deportista de 31 años había sido arrestada en el aeropuerto Sheremétievo, el 17 de febrero pasado luego de que los agentes de aduanas encontraran en su equipaje cartuchos de vapeador que contenían aceite de cannabis, una droga ilegal en Rusia y que la deportista asegura utilizaba con fines medicinales.

Ganadora de dos oros olímpicos, entre tantos otros méritos deportivos, lo concreto es que Griner se había declarado culpable en julio pasado. "Me gustaría declararme culpable, señoría. Pero no hubo intención. No quería infringir la ley". Con esas palabras, podría decirse, Griner firmó su sentencia ante el Tribunal de Khimki, en las afueras de Moscú. “Tenía prisa por empacar y los cartuchos accidentalmente terminaron en mi bolso", admitió ante el tribunal ruso la deportista de 31 años que podría purgar una condena de hasta 10 años.

Griner, al momento de ser detenida, estaba regresando a su país tras jugar la temporada baja de la WNBA en el equipo ruso UMMC Ekaterinburg. El Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a Griner como detenida injustamente. Y, con la sentencia, los seguidores de la jugadora, sus compañeros de equipo y numerosos funcionarios estadounidenses condenaron rápidamente la decisión del tribunal. El argumento central de sus defensores es que su detención se está utilizando para promover la agenda de Rusia en la Guerra de Ucrania.

Mientras sus abogados prometen apelar la sentencia y la administración de Biden intenta negociar su liberación, Griner regresó al centro de detención donde permaneció durante el juicio. Asimismo, sus abogados trabajan a contra reloj para profundizar que la declaración de culpabilidad y las afirmaciones de remordimiento de Griner derivaran en una sentencia más indulgente. En rigor, enfrentaba hasta 10 años por los cargos y los fiscales solicitaron que fuera sentenciada a 9,5 años de cárcel. Además de su sentencia de nueve años, la basquetbolista debe pagar una multa de 1 millón de rublos, unos US$ 16.400.

En medio de la invasión rusa a Ucrania, el caso de Griner agigantó las siempre visibles y latentes diferencias entre Estados Unidos y Rusia, en donde unos y otros desarrollan una disputa político-económica que suma nuevos capítulos desde tiempos de la Guerra Fría.

Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden lamentó la sentencia: “Hoy, la ciudadana estadounidense Brittney Griner ha recibido una sentencia de prisión que es un recordatorio más de lo que el mundo ya sabía: Rusia está deteniendo injustamente a Brittney. Es inaceptable, y pido a Rusia que la libere inmediatamente para que pueda estar con su esposa, sus seres queridos, sus amigos y sus compañeros de equipo. Mi administración seguirá trabajando incansablemente y buscando todas las vías posibles para que Brittney y Paul Whelan vuelvan a casa sanos y salvos lo antes posible”.