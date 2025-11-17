Es tendencia:
Michael Morales

Tras su épica victoria: Este sería el nuevo ranking de Michael Morales en la UFC

Michael Morales no conoce la derrota y ahora tendría este nuevo ranking en la UFC.

Por Jose Cedeño Mendoza

El nuevo ranking que tendría Michael Morales en la UFC
© GettyImages/ Edit BVEl nuevo ranking que tendría Michael Morales en la UFC

Michael Morales no deja de subir en la UFC. El ecuatoriano ahora tendría un nuevo ranking y finalmente dejaría atrás el número 8 en el que se encontraba. El tricolor se mandó una épica pelea contra Sean Brady, donde lo noqueó en el primer asalto.

De acuerdo, a la revelación de diferentes medios, Michael Morales escalaría hasta el top 3 del ranking de la UFC. El peleador ecuatoriano derrotó al número 2 y eso lo pone en el mapa directo para ir por el campeonato, aunque finalmente tendría otra pelea antes.

Ahora Morales es uno de los peleadores que lidera el ranking en el peso Welter y alcanza su mejor lugar en toda su historia en la UFC. El tricolor ha ido dando pasos agigantados para llegar a este lugar y ahora parece muy bien posicionado para ir por el cinturón.

Por otro lado, Morales también termina igualando al logro de ‘Chito’ Vera, que también llegó a ser el 3 del mundo en la categoría de Peso Gallo. Ese puesto le sirvió al atleta de Chone para ir por el campeonato de su categoría, aunque terminó perdiendo la pelea.

Tweet placeholder

En las próximas horas se confirmaría el ranking de la UFC y desde entonces comenzará el camino para Michael Morales en su intención de conseguir el título del peso Welter. El ecuatoriano vive su mejor momento como peleador y como referente de Ecuador.

La fortuna que ganó Michael Morales en la UFC

Tras su gigante trabajo contra Brady, Morales ya había ganado una bolsa superior a los 150 mil dólares. Además, el ecuatoriano se llevó el bono de rendimiento, lo cual aumentó su premio a más de 200 mil dólares. Siendo uno de los premios más importantes que ha ganado.

El próximo rival de Michael Morales

En el siguiente encuentro para Morales, pareciera que el ecuatoriano se terminaría enfrentando a Carlos Prates, quien también viene en un ascenso gigantesco al interior de la empresa. Si se enfrentan sería para definir el retador al campeonato.

En síntesis:

  • Michael Morales escalaría al Top 3 del ranking Peso Welter de la UFC.
  • El ecuatoriano noqueó a Sean Brady en el primer asalto en una pelea épica.
  • Morales ganó una bolsa superior a $150 mil dólares más bono de rendimiento, sumando $200 mil.
