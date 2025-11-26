¿Se lesionó? Michael Morales aclaró por qué ya no está entrenando tras su pelea en la UFC

Michael Morales dejó un tan épico performance en su pelea en la UFC contra Sean Brady. El ecuatoriano ahora es un candidato fijo a la pelea por el campeonato o una lucha eliminatoria. En medio de todos los rumores, el peleador aclaró por qué no está entrenando.

En una entrevista con Death Row MMA, Michael Morales reveló por qué no está entrenando en este momento: “Yo estoy listo, si me dan junio, abril o mayo (para pelear) No salí con lesión, simplemente quería irme a diciembre a mi casa con mi familia. En enero empezamos de nuevo a entrenar“, comentó el ecuatoriano.

Michael Morales arrancará un 2026 que podría ser decisivo para que el ecuatoriano finalmente llegue a una pelea estelar por el campeonato. Se espera que la UFC comunique en los próximos días en plan que la empresa tiene para la división del peso Welter.

¿Cómo quedó Michael Morales en el ranking del Peso Welter de la UFC?

Con su histórica victoria ante Sean Brady, el peleador ecuatoriano, Michael Morales, quedó en el puesto número 4 del ranking mundial. Por lo cual, ahora mismo el tricolor es superado por: Islam Makhachev campeón, Jack Della Maddalena (1), Ian Machado Garry (2), Shavkat Rakhmonov (3).

Michael Morales podría estar enfrentando una pelea estelar como también una eliminatoria para ir por el campeonato, que ahora mismo tiene Makhachev. El ecuatoriano podría estar peleando contra Ian Machado o también contra Carlos Prates.

El récord de Michael Morales en la UFC

Michael Morales tiene una de las mejores marcas en toda la UFC, ya que el ecuatoriano registra una racha de 19 de victorias y 0 derrotas. Por lo cual, es uno de los grandes candidatos a hacer historia e ir por el campeonato. Los siguientes meses se decidirá qué pasa en esta división.

