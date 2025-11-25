No solo perdió un puesto en el ranking: Michael Morales podría recibir la peor noticia de todas en la UFC

Michael Morales acaba de recibir la peor noticia posible en la UFC, ya que el peleador ecuatoriano terminó descendiendo en el ranking del peso Welter. ¿El motivo? La reciente victoria de Ian Machado Garry ante Belal Muhammad. El ecuatoriano ya no es más el 3 del mundo en la clasificación.

Con la victoria de Ian Machado Garry, el peleador irlandés, subió cuatro puestos en el ranking del Peso Welter en la UFC. Por lo cual, ahora se ubica como el número 2 del mundo y por eso desplazaron al ecuatoriano, Michael Morales, hasta el cuarto lugar. Asimismo, Garry se perfila como el candidato a pelear por el campeonato.

¿Cómo queda Michael Morales en el ranking del Peso Welter de la UFC?

Con su histórica victoria ante Sean Brady, el peleador ecuatoriano, Michael Morales, quedó en el puesto número 4 del ranking mundial. Por lo cual, ahora mismo el tricolor es superado por: Islam Makhachev campeón, Jack Della Maddalena (1), Ian Machado Garry (2), Shavkat Rakhmonov (3).

El ranking de Michael Morales ahora en el Peso Welter de la UFC. (Captura de pantalla)

Por otro lado, para Michael Morales también este ascenso meteórico de Garry supone un “muro” más en la pelea por el campeonato. Incluso el peleador irlandés le mandó un mensaje al ecuatoriano tras su victoria: “Michael Morales no ha logrado lo que yo he conseguido en la UFC”.

¿Contra quién podría ser el próximo combate de Michael Morales?

La división Welter de la UFC se ha convertido en una de las más peleadas de toda la compañía. Por lo cual, a Michael Morales podría esperarle en su siguiente combate una pelea por el título (poco probable) o más bien una lucha eliminatoria contra Ian Machado o Carlos Prates, como se informó hace poco.

El récord de Michael Morales en la UFC

Michael Morales tiene una de las mejores marcas en toda la UFC, ya que el ecuatoriano registra una racha de 19 de victorias y 0 derrotas. Por lo cual, es uno de los grandes candidatos a hacer historia e ir por el campeonato. Los siguientes meses se decidirá qué pasa en esta división.

En síntesis:

