Este sábado 15 de noviembre de 2025 se dio la gran pelea de la UFC entre Sean Brady vs Michael Morales. Ambos peleadores llegaron a este encuentro con un récord de 18 victorias, pero en el caso de Morales, él no tenía ni una sola derrota en toda su carrera.

La pelea entre Michael Morales se decidió 3 rounds. Pero el ecuatoriano se llevó la victoria en el primer round. El tricolor salió de manera contundente y de inmediato le impuso condiciones a Sean Brady. El tricolor metió un derechazo que lo cambió a los 3 minutos.

Cuando faltaba 1:30 para terminar el round, Morales decidió “arrancarle” la cabeza a Brady y acabó con su guardia. El peleador ecuatoriano lo llevó al suelo y luego el árbitro tuvo que detener la pelea por esta gigante actuación del ecuatoriano.

Ahora Michael Morales va por el campeonato. Llega a las 19 victorias y es el candidato número 1 para pelear por el título. El tricolor esperará noticias en las próximas semanas para que se decida si finalmente va o no por el título del peso Welter.

La fortuna que ganó Michael Morales en su pelea en la UFC 322

Por esta histórica victoria, Michael Morales se llevará una bolsa acumulada cercana a los 150 mil dólares. El peleador ecuatoriano también mejorará su ranking en el peso Welter y ahora es un claro candidato a pelear por el campeonato.

El ranking de la UFC para Michael Morales tras su pelea con Sean Brady

Con esta épica victoria, Michael Morales se acerca al top 5 del ranking del Peso Welter. Se espera que cuando la UFC actualice el ranking de la categoría, el ecuatoriano aparezca en los primeros lugares. Su próximo reto sería ir por el título.