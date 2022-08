Real Sociedad take on Barcelona at Reale Arena in Donostia-San Sebastián for the 2022-2023 La Liga. Read here to check how to watch this game on TV or live stream in your location.

Real Sociedad and Barcelona meet in the 2022-2023 La Liga. This game will take place at Reale Arena in Donostia-San Sebastián. The home team knows that the visitors have not yet won their first game of the season and that could be beneficial for them. Here is all the detailed information about this La Liga game including how to watch it on TV or Live Stream in your country.

Real Sociedad won their first game of the season against Cadiz on the road, it was a victory by one single goal but at least the team is in a better position than the visitors who are considered big favorites.

Barcelona started the first week of the 2022-2023 La Liga with an unexpected draw against underdog Rayo Vallecano 0-0 at home. That game was disappointing as this season is expected to be better for the team under new manager Xavi Hernandez.

Real Sociedad vs Barcelona: Kick-Off Time

Real Sociedad and Barcelona play for the 2022-2023 La Liga on Sunday, August 21 at Reale Arena in Donostia-San Sebastián.

Australia: 6:00 AM (August 22)

Botswana: 10:00 PM

Brazil: 5:00 PM

Burundi: 10:00 PM

Cameroon: 9:00 PM

Canada: 4:00 PM

Ethiopia: 11:00 PM

Gambia: 8:00 PM

Germany: 10:00 PM

Ghana: 8:00 PM

Ireland: 9:00 PM

Kenya: 11:00 PM

Latvia: 11:00 PM

Liberia: 8:00 PM

Liechtenstein: 10:00 PM

Malawi: 10:00 PM

Mauritius: 12:00 AM (August 22)

Mexico: 3:00 PM

Namibia: 10:00 PM

Nigeria: 9:00 PM

Portugal: 9:00 PM

Rwanda: 10:00 PM

South Africa: 10:00 PM

Sudan: 10:00 PM

Tanzania: 11:00 PM

Uganda: 11:00 PM

United Kingdom: 9:00 PM

United States: 4:00 PM (ET)

Zambia: 10:00 PM

Zimbabwe: 10:00 PM

Real Sociedad vs Barcelona: TV Channel and Live Streaming

Australia: Optus Sport

Bangladesh: MTV India, T Sports

Botswana: DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Brazil: Star+

Burundi: SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now

Cameroon: Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3

Canada: TSN.ca, TSN App

Ethiopia: SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Fiji: Sky Sport 7 beIN Sports

France: Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Gambia: SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique

Georgia: Setanta Sports 2, Silk Sport HD 1

Germany: DAZN1, DAZN

Ghana: SuperSport GOtv Football, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Greece: Nova Sports 1

Guatemala: Sky HD

India: MTV India, Voot Select, Sports18, Sports18 HD

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Liberia: SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Malta: GO TV Anywhere, TSN4 Malta

Mauritius: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football

Mexico: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Namibia: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

New Zealand: Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Nigeria: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga Nigeria

Pakistan: MTV India

Philippines: beIN Sports Connect Philippines

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Rwanda: Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA

Sierra Leone: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Solomon Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

South Africa: SuperSport GOtv LaLiga, DStv App, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga, SuperSport MáXimo 3

South Sudan: beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD, DStv Now

Spain: Movistar Laliga, Movistar+

Sri Lanka: MTV India

Tanzania: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football

Uganda: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA

United Kingdom: Premier Player HD, Premier Sports 1, The ITV Hub, ITV 4, LaLigaTV

United States: ESPN+

Zambia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3

Zimbabwe: SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3